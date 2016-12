Fundéu BBVA: "análisis" o "reseña", alternativas a "review"

Madrid, 23 dic (EFE).- La Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y BBVA, recomienda emplear los sustantivos "análisis" o "reseñas", mejor que el anglicismo "review".

En los medios de comunicación es habitual encontrar frases como "La review de Watch Dogs 2", "Hemos decidido comprar este producto para hacerle la review y compartir nuestra experiencia con vosotros" o "Empezamos la review de la película con los puntos negativos".

El Diccionario de Oxford define "review" como 'texto publicado o retransmitido en el que se da la opinión sobre un libro, una obra de teatro, una película, etc.'.

No obstante, se está extendiendo un uso más específico de este anglicismo, próximo a 'contenido, generalmente un vídeo, en el que se muestran pormenorizadamente las características de un producto para que el receptor se forme una idea fiel antes de decidirse a comprarlo'.

Para expresar estas ideas, el castellano cuenta con sustantivos como "análisis", "crítica", "opinión" o, por otra parte, "reseña" o "descripción".

Pese a que el uso de "review" en los medios en español suele estar más vinculado a noticias sobre tecnología, aunque no exclusivamente, no hay razón para no escoger alguno de los términos que ofrece nuestro idioma.

Así pues, en los ejemplos anteriores habría sido preferible escribir "Watch Dogs 2, el análisis", "Hemos decidido comprar este producto para describir sus características y compartir nuestra experiencia con vosotros" y "Empezamos la reseña/crítica de la película con los puntos negativos".

