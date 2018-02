Gobierno británico combatirá la precariedad laboral en el sector de las nuevas tecnología

El gobierno británico ha anunciado una batería de medidas para poner fin a la situación de precariedad laboral en la que están instalados millones de empleados del Reino Unido como consecuencia de un nuevo modelo empresarial, representado por compañías como Uber y Deliveroo, que ha logrado sacar el máximo partido al potencial derivado de la era digital y, al mismo tiempo, ahorrarse millones a cosa de la inseguridad jurídica de sus trabajadores.



"Nuestro plan va dirigido especialmente a lidiar con este asunto, y el objetivo primordial es el de asegurar que los trabajadores disfrutan de todos y cada uno de los derechos que les pertenecen", ha afirmado tajante Greg Clark, secretario de negocios y competitividad del ejecutivo de Theresa May en declaraciones a la BBC.



Aunque no ha querido citar ejemplos concretos de una dinámica empresarial que en el país ya ha recibido el apelativo de 'Gig Economy' -un término que hace referencia a los contratos temporales y sin demasiadas garantías con los que cuentan empleados y autónomos jóvenes-, el ministro ha dejado claro que los conceptos de negocio más innovadores no pueden llevar aparejados altos niveles de inestabilidad profesional para los trabajadores.



"Estamos a favor de nuevos paradigmas en las relaciones laborales que impliquen más flexibilidad y que sean beneficiosos para las dos partes, pero al mismo tiempo debemos legislar en este campo para prepararnos de cara a los nuevos retos y para proteger a todas las capas de la sociedad", ha argumentado.