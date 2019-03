Huawei Lanzó la nueva serie P30

Desde un evento en Paris, Francia el gigante Chino de los Smartphones, lanzó los nuevos celulares que comprenden la nueva serie: el P30, el P30 Pro y el P30 Lite.

El P30 Pro, que es el celular de gama más alta, por ejemplo, contará con cuatro cámaras y un modo "dual-view" para grabar de forma simultánea con dos de las cámaras.

Le puede interesar: Huawei oficializa el lanzamiento de su estrategia 5G antes del MWC

También, dentro del evento se lanzó el sensor SuperSpectrum que estará dentro del P30 y el P30 pro y que se desvía del filtro RGGB Bayer tradicional al reemplazar los píxeles verdes por píxeles amarillos, lo que resulta en una alta calificación ISO máxima de 409,600.

De igual forma, los celulares contarán con un nuevo lente Superzoom y estabilización con Inteligencia Artificial.

También esta serie, tendrá un procesador Kirin 980 de 7nm y un reconocimiento de imagen más rápido a través de su potencia de procesamiento IA con NPU Dual.

Respecto a la batería el P30 Pro cuenta con una batería de 4200mAh (valor típico) y sistema SuperCharge de 40W que carga un dispositivo de cero a 70 por ciento en 30 minutos, manteniendo el dispositivo encendido durante más de un día completo de trabajo intensivo.

El costo

Por ahora, solo el Huawei P30 Pro, estará en el mercado desde los €999.00 a los EUR €1,249.00, dependiendo de la memoria RAM y ROM, mientras que el P30 se conseguirá a €799.00.

Take the lead. Change the status quo. #RewriteTheRules with the #HUAWEIP30 Series. pic.twitter.com/b7YzjRs3os