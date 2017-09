KFC prueba su nuevo sistema 'Smile and Pay'

Siguiendo de alguna forma los pasos de McDonald's, una de las primeras cadenas de comida rápida en introducir máquinas para que los propios clientes se encargaran de hacer sus pedidos y pagar por ellos acto seguido con sus tarjetas de crédito, la también estadounidense Kentucky Fried Chicken ya está probando un sistema aún más avanzado, llamado 'Smile and Pay', que hace uso de la tecnología de reconocimiento facial y del número de teléfono móvil del consumidor para llevar a cabo las transacciones con mayor rapidez y aligerar así las colas en sus restaurantes.



De momento, la compañía solo ha instalado uno de estos dispositivos en la nueva tienda de 'comida sana', llamada KPRO, que abrió sus puertas recientemente en la ciudad china de Hangzhou, iniciando así un simulacro del que sus responsables no podrían estar más satisfechos a cuenta de las reacciones tan positivas que 'Smile and Pay' ha tenido entre los comensales.



"Smile and Pay no solo ofrece un sistema de pago cómodo y rápido para los usuarios, sino también extremadamente seguro, ya que ahí reside el aspecto más distintivo de esta tecnología. Estamos deseando poder introducir este modelo en muchos otros establecimientos y creemos que acabará jugando un papel fundamental en los servicios financieros digitales", expresó Jidong Chen, director financiero de la entidad responsable de este nuevo mecanismo, 'Ant'.



Uno de los elementos diferenciadores de estos nuevos restaurantes KPRO, que por ahora solo tienen cabida en China, pero de los que se espera que lleguen a Estados Unidos y Europa occidental en los próximos años, reside no solo en su apuesta por los ingredientes frescos y naturales y por recetas que se alejan del tradicional pollo frito de la compañía, sino también en un enfoque comercial que va un paso más allá a la hora de satisfacer las necesidades de aquellos clientes más jóvenes e inmersos en la cultura digital.



"Nuestro objetivo es el de elevar la experiencia del consumidor con nuevos diseños, sabores y herramientas tecnológicas, algo que siempre ha jugado un papel clave en el crecimiento de KFC en China. Por eso estamos tan emocionados con el lanzamiento de KPRO, ya que va especialmente dirigido a todo ese público joven y urbano de China que es mucho más abierto a la innovación tecnológica y también alimenticia", aseguró Johnson Huang, mánager general de la empresa en China.