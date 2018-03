Las casas del futuro se imprimirán

Las casas del futuro no se construirán, se imprimirán, o al menos esa es la premisa por la que apuesta la firma especializada en robótica Icon, que acaba de presentar en Austin (Texas) la primera vivienda completamente funcional y creada a partir de su impresora 3D Vulcan.



El montaje y ensamblaje de las piezas individuales, una vez obtenidas de forma separada, requeriría de apenas un día y su coste total rondaría los 10.000 dólares por un hogar de 75 metros cuadrados, aunque el objetivo final de la empresa pasa por reducir esa cantidad hasta 4.000 gracias a mejoras en la tecnología de impresión y la compra de cemento al por mayor.



De cara al futuro, los objetivos de Icon pasarían por conseguir que Vulcan imprimiera una casa en unas seis horas y después unos robots diseñados para ese mismo fin se encargaran de construirla sin intervención humana. Por otra parte, para los acabados exteriores, como pintar las parejas y otros detalles, se emplearían drones, aunque por el momento la realidad es que únicamente se ha construido con éxito un solo edificio de estas características.



Sin embargo, eso no ha frenado los pies a los desarrolladores de esta técnica a la hora de aliarse con New Story, una organización sin ánimo de lucro, con el fin de llevar hogares similares a países en vías desarrollo como El Salvador, por los que se cobraría un alquiler de unos 30 dólares mensuales.