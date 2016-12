Las historias de América Latina que se hicieron virales en 2016

Hemos seleccionado algunas que, desde América Latina, dieron la vuelta al mundo a través del universo digital en forma de memes, hastags y publicaciones en redes sociales.

Los temas son muy diversos: desde el zika hasta el acoso sexual, las novelas de Gabriel García Márquez o los errores gramaticales del secretario de Educación en México.

ENERO: José Wesley, el bebé símbolo de la microcefalia y el zika

José Wesley se convirtió, gracias a internet, en el símbolo del zika en Brasil.

El mundo conoció los efectos de la microcefalia asociada al virus del zika principalmente a través de Solange Ferreira, de 39 años, y su bebé José Wesley.

La madre de Pernambuco, en el noreste de Brasil, conoció en diciembre de 2015 al fotógrafo Felipe Dana, de la agencia de noticias Associated Press, y su historia se hizo viral con la entrada del nuevo año.

"Lo que yo más quería era que comenzaran de una vez los tratamientos, para que no quede más atrasado de lo que ya está", le contó Solange en febrero BBC Brasil.

Pero seguía esperando unas sesiones de rehabilitación que no llegaban.

"Cuando voy por la calle a veces la gente me llama y me dice que vio las fotos de mi bebé en un blog y que quieren compartirlas no se con quién en internet. Y yo les digo que pueden compartirlas sin problema".

"Pero cuando me dicen que mi hijo no va a caminar, me enojo con ellos", relató la brasileña.

ABRIL: #MiPrimerAcoso: el hostigamiento sexual llegó a internet

El hostigamiento sexual se viralizó con la campaña #MiPrimerAcoso.

En abril, uno de los temas con más repercusión en la red fue el del hostigamiento sexual.

Fue la activista y columnista colombiana Catalina Ruiz-Navarro quien publicó en su cuenta de Twitter el mensaje que daría origen a la campaña #MiPrimerAcoso, y decía así:

"¿Cuándo y cómo fue tu primer acoso? Hoy a partir de las 2pmMX usando el hashtag #MiPrimerAcoso. Todas tenemos una historia, ¡levanta la voz!"

Miles de mujeres en México y otros países de América Latina aprovecharon la ocasión para narrar cómo fue el primer acoso sexual que sufrieron.

JUNIO: "Cien años de soledad" en memes

Las originales estrategias de una profesora de Lenguaje y Comunicación conquistaron la red.

Jacqueline Bustamante, una profesora de Lenguaje y Comunicación, conquistó las redes sociales cuando publicó en Facebook los trabajos que les había pedido a sus alumnas del Liceo Carmela Carvajal, en Chile.

La tarea consistía en representar a través de un meme algunos capítulos de "Cien años de Soledad", de Gabriel García Márquez. Y el experimento se volvió viral en redes.

JULIO: El triste final del oso Arturo

¿Murió deprimido el oso Arturo? Su caso provocó una oleada de mensajes en redes sociales.

El oso polar Arturo había llamado la atención de medio mundo en los últimos años por las condiciones en las que vivía en un zoológico de la ciudad argentina de Mendoza.

En julio, el animal falleció a los 31 años. Y su muerte reactivó la polémica en Argentina respecto a si se debe mantener animales en cautividad, especialmente en donde vivía Arturo, el último oso polar del país.

La muerte del más famoso habitante del zoológico provocó una oleada de mensajes en redes sociales, muestras de pesar de parte de celebridades argentinas y pronunciamientos de organizaciones de defensa de los animales y ambientalistas.

"Esperamos que sea el último oso polar retenido en un zoológico de nuestro país", dijo en un comunicado Greenpeace.

AGOSTO: #Río2016: Los Juegos Olímpicos

#Rio2016 fue lo más tuiteado este año.

Las Olimpiadas de Río 2016 fue lo más tuiteado en todo este año.

Según la lista que dio a conocer al red social, el hashtag #Río2016 y los memes relacionados con la cita deportiva fueron los temas más conversados en la plataforma digital.

En BBC Mundo hicimos una cobertura especial con todos los triunfos, derrotas, medallas, historias y momentos de los Juegos Olímpicos.

OCTUBRE: #NiUnaMenos y #MeHagoCargo: las reacciones ante la violencia de género en América Latina

En octubre, miles de mujeres llenaron la internet y las calles de muchas ciudades de América Latina bajo el lema #NiUnaMenos.

La muerte de Lucía, una adolescente que fue violada y asesinada en Argentina, llevó a una protesta masiva convocada en Argentina pero respaldada desde varias ciudades latinoamericanas en contra de la violencia de género.

Bajo el lema "Ni una menos" miles de mujeres de todos los grupos y edades en varias ciudades de América Latina salieron a protestar el miércoles 19 de octubre. La campaña explotó en las redes sociales y se viralizó con fuerza con el hashtag#NiUnaMenos.

Ese mismo día, el escritor y periodista argentino Hernán Casciari escribió un texto titulado #MeHagoCargo, una publicación de Facebook en la que se declaró culpable de ataques de género menores, pero a la vez cruciales, y que se volvió viral.

NOVIEMBRE: "No se dice 'ler', se dice 'leer'"

El video se volvió viral a través de YouTube.

Durante la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de Ciudad de México, el secretario de Educación Pública , Aurelio Nuño Mayer, recibió una corrección muy peculiar de parte de una estudiante de primaria.

Preguntó a los pequeños: "¿Ustedes van a ler?".

Mientras se despedía, una de las niñas llamó su atención. Nuño se inclinó, con el micrófono en la mano. Y se oyó a la niña decirle: "No se dice 'ler', se dice 'leer'". La pequeña se llama Andrea Lomelí y tiene 8 años.

Su intervención fue grabada en un video que se volvió viral en redes sociales, especialmente a través de YouTube.

DICIEMBRE: La multitudinaria fiesta de Rubí

Finalmente, la fiesta de Rubí se celebró.

Terminamos el año con un evento que dio mucho de qué hablar: la multitudinaria fiesta de 15 años de Rubí Ibarra.

Miles de personas se desplazaron a una zona rural en noreste de México para no perdérsela. Se hizo viral la invitación a la celebración cuando el fotógrafo contratado por la familia la subió a internet.

Más de un millón de personas se comprometieron a ir en Facebook. No todos acudieron, pero el número de invitados estuvo en los miles y la fiesta se transformó en una suerte de concierto masivo.