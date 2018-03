Lea el ABC del escándalo de Facebook por manipulación de datos privados

Se le vino la mala hora a Facebook y por la misma razón por la cual ha sido criticada por años: su pobre acción frente a la presunta manipulación de terceros de los datos de los miles de millones de personas que hacen parte de dicha red social. El fin de semana se conocieron investigaciones periodísticas que revelaron un escandaloso entramado en el que los datos de más de 50 millones de personas fueron analizados para luego incidir en sus decisiones políticas, en favor, entre otros, de la elección de Donald Trump y del sí por el Brexit.

Lea también: EE.UU y Reino Unido piden investigación por filtración de datos de Facebook

Ahora, la red social se enfrenta a un duro escándalo en el que su fundador, Mark Zuckerberg, ya fue citado al Congreso de los Estados Unidos y que, según analistas, puede desembocar en un duro debate que termine por regular fuertemente las actividades de esta y otras redes sociales. Por efecto de ello, la acción de la empresa va cayendo en bolsa de valores.

Estos son los puntos claros y precisos para que entienda qué pasó y cómo puede evitar usted ser víctima de este tipo de situaciones.

¿Qué pasó?

Un empleado de una empresa llamada Cambrige Analytica, en asocio con un profesor de la Universidad de Cambridge, crearon una aplicación en Facebook, supuestamente con fines académicos, llamada 'Esta es tu vida digital', una especie de test/juego en el que participaron unas 270.000 personas y donde contestaron en profundidad muchos detalles de sus gustos y preferencias. Dicha aplicación, sin permiso ni conocimiento de los usuarios, luego se dedicó a recopilar los mismos datos de los contactos de los participantes hasta alcanzar unos 50 millones de perfiles. Con esa información, Cambridge Analytica creó contenidos y publicidad personalizados para manipular a la gente y beneficiar a Trump en su elección.

¿Cómo lo descubrieron?

El mismo empleado de Cambridge Analytica que creó la plataforma de espionaje, Christopher Wylie, confesó todo. Los periódicos The New York Times y The Guardian publicaron en días pasados los detalles en donde el mismo Wylie explica cómo creó esa máquina información personalizada para influenciar en las decisiones políticas de la gente. Incluso reveló que en 2014 le contó todo a Facebook.

¿Y qué hizo Facebook?

Al parecer muy poco. En 2015 le habría, al enterarse, le habría pedido a Cambridge Analytica que borrara los datos capturados. La red denuncia ser víctima de violación de uso de su plataforma. Decidió bloquear el acceso de esa empresa a la plataforma de datos de sus usuarios. Pero es claro que falló en la protección efectiva de los datos de quienes tienen un perfil en Facebook.

¿Qué sigue?

Se le viene un gran problema a Facebook. Fiscales y congresistas en Estados Unidos han invocado la apertura de investigaciones contra la red social y Cambridge Analytica. Lo mismo sucede en el Parlamento Europeo. Es posible que la red social se enfrente, primero, a una multa muy significativa. Y en segundo lugar, que se sobrevenga un movimiento legislativo que endurezca las medidas de control de la privacidad de Facebook y demás redes sociales.

¿Qué puedo hacer yo?

Lo ideal, no compartir tantos datos en sus redes sociales. Expertos recomiendan no instalar aplicaciones en su Facebook, en especial esos juegos estilo "Mira cómo te verás cuando viejo" o "Descubre a cuál celebridad te pareces", etc., que para ser operados le exigen permisos de uso de sus datos o controlar su perfil.