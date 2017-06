Los alargados tentáculos empresariales de Jeff Bezos, el multimillonario fundador de Amazon y nuevo dueño de Whole Foods y mucho más

Getty Images Jeff Bezos es uno de los empresarios del sector tecnológico más ricos del mundo.

Desde que vendió su primer libro por internet en 1995, los negocios de Jeff Bezos, el fundador de Amazon, no han dejado de crecer.

El magnate del comercio minorista anunció el viernes que comprará Whole Foods, cadena estadounidense de supermercados de productos orgánicos y naturales, en un acuerdo de US$13.700 millones, lo que marca su mayor inversión en la venta minorista tradicional hasta ahora.

Neil Saunders, director general de GlobalData Retail, dijo que el acuerdo le da al supermercado un respiro financiero, lo hace más competitivo en internet y mejora la logística de su cadena de suministros.

Pero sobre todo, convierte instantáneamente a Amazon en un actor en la industria de la comida, en la que había operado periféricamente desde el lanzamiento de su servicio de venta de alimentos por internet, Amazon Fresh, en 2007.

Pero esta no es la primera vez que el fundador de Amazon extiende sus tentáculos empresariales fuera del negocio de ventas minoristas en internet.

Te contamos qué empresas ha creado o adquirido Jeff Bezos en otros sectores, algunas a través de su firma de inversiones Bezos Expeditions.

Getty Images Se espera que una vez que Jeff Bezos adquiera Whole Foods, la cadena se vuelva más competitiva en internet.

1. Blue Origin

Es una compañía de exploración y viajes espaciales que Jeff Bezos fundó en 2000. Y casi le cuesta la vida.

En 2003, Bezos estuvo cerca de perder la vida al estrellarse el helicóptero en el que viajaba por el suroeste de Texas, EE.UU. Estaba buscando un lugar para instalar una base de Blue Origin.

Junto con SpaceX, de Elon Musk, es una de las pocas empresas que apuntan a desarrollar cohetes "reutilizables" para transportar pasajeros al espacio.

La compañía asegura que ha lanzado y aterrizado con éxito al menos tres cohetes de prueba.

2. Amazon Web Services (AWS)

Amazon creó en 2006 este exitoso negocio de venta de almacenamiento y procesamiento de datos en la nube.

Tiene más de un millón de clientes, entre los que se encuentran más de 600 organismos gubernamentales de todo el mundo.

Gigantes del mundo tecnológico, como Netflix y Airbnb, empresas como General Electric y Samsung, han contratado sus servicios.

Getty Images Amazon Web Services tiene clientes como Netflix.

Muchas de las funciones que parecen pertenecer a las aplicaciones de nuestro teléfono inteligente, como la capacidad de transmitir video, de sincronizar datos entre distintos dispositivos o de recibir notificaciones, se realizan con frecuencia los centros de datos de AWS.

En 2016, AWS tuvo el 31% del mercado global de servicios en la nube, según la revista Forbes .

3. Amazon Studios

Creada en 2010, es la rama de Amazon para producir y distribuir series y películas en internet y en el cine; y sus contenidos ya han ganado premios.

Transparent recibió el Globo de Oro a mejor serie en 2015.

La película Manchester by the Sea , del director Kenneth Lonergan, fue nominada al Oscar a Mejor Película y la película iraní The Salesman, de Asghar Farhadi, ganó el Oscar a mejor película extranjera.

Amazon Studios también ha producido series como The man in the High Castle (ganadora de dos Emmy) y Mozart in the Jungle (ganadora de un Emmy y dos Globos de Oro), protagonizada por Gael García Bernal.

Getty Images Bezos gastó apenas el 1% de su fortuna personal para comprar The Washington Post.

4. The Washington Post

En agosto de 2013, Jeff Bezos compró The Washington Post, uno de los dos periódicos "históricos" de Estados Unidos, junto a The New York Times .

Bezos pagó US$250 millones, en ese entonces, apenas el 1% de su fortuna personal, que ascendía a US$25.000 millones. Ahora alcanza los US$84.000, según la revista Forbes .

Bezos adquirió el periódico y sus otras propiedades de impresión. El Post había sido propiedad de la familia Graham desde hacía 80 años.

Su entonces director ejecutivo, Donald Graham, dijo que el "probado genio tecnológico y de negocios de Jeff Bezos, su visión de largo plazo y su decencia lo hacen particularmente un buen nuevo dueño para el Post ".

Hay quienes señalaron que al tener un diario de tal calibre, Bezos ganaba capacidad de influir en las esferas políticas.

5. Amazon Books

Amazon abrió su primera librería física en Seattle, en el noroeste de Estados Unidos, en 2015. La tienda ofrece los libros más populares de Amazon.com, a los mismos precios, y dispositivos como el Kindle.

"Amazon Books es una extensión física de Amazon.com. Hemos aprovechado 20 años de experiencia vendiendo libros en internet para poner una tienda que integre los beneficios de internet y lo físico", dijo en su momento Jenniver Cast, vicepresidenta de Amazon encargada de la rama de libros.

Getty Images Amazon Books vende los libros que registran la mayor demanda entre los usuarios de Amazon en internet.

Actualmente Amazon Books funciona en Estados Unidos en los estados de Nueva Jersey, Nueva York, California, Illinois, Massachusetts, Oregón y Washington.

Según la página web de la librería, pronto abrirá tres locales más en California, uno en Nueva York y otro más en Oregón.

6. Amazon Go

Negocio que se encuentra en etapa de prueba en Seattle desde diciembre de 2016, Amazon Go es una tienda de comestibles en la que no se hace cola en una caja para pagar.

Funciona con la aplicación Amazon Go y con un sistema de sensores y algoritmos que detecta cuando los artículos son recogidos o devueltos a los estantes y los registra en un carrito de compra virtual.

Una vez que el cliente sale de la tienda, el costo es cargado directamente a su cuenta de Amazon.

Amazon pasó cuatro años desarrollando este concepto de tienda.

Getty Images La tienda de comestibles en la que no se hace cola para pagar todavía está en etapa de prueba.

Y más

A través de la firma Bezos Expeditions, el magnate invierte en Breaktrough Energy, un fondo que busca desarrollar tecnologías para obtener energía limpia (sin carbón), según la página web de la iniciativa.

Bezos es solo uno de una veintena de inversores, entre los que se encuentran los fundadores de las compañías más grandes del mundo, como Bill Gates (Microsoft), Richard Branson (Virgin) y Jack Ma (Alibaba.com).

A través de Bezos Expeditions, el empresario también invierte en diversos negocios como General Fusion , una compañía poco conocida ubicada en Canadá que realiza pruebas de fusión atómica, como una forma de obtener energía en el futuro.

También ha puesto fondos en AirBnB, Twitter, Uber, Business Insider, el medio en línea dedicado a noticias de negocios, entre otras

Además, financia una parte de la construcción de un reloj de unos 60 metros de altura que podrá funcionar sin mantenimiento durante diez milenios, en una montaña en el oeste de Texas.