Marlong Son: el youtuber de salsa más influyente del momento lanza la APP SalsaCrack

Marlong Son acabó con la payola tradicional. Ahora los músicos, cantantes, compositores y artistas de la salsa no buscan que las emisoras pongan sus canciones sino que un muchahito de 30 años llamado Marlong Son se las recomiende en su canal de YouTube Son y Sabor, canal de salsa que hoy por hoy es el más visitado del planeta. “Lo que ponga Marlong en YouTube se convierte en un palo musical” afirma un locutor de una reconocida emisora en Cali.



Para no ir más lejos la canción La más linda del grupo Two Take Bros tiene casi 12 millones de reproducciones y la puso a sonar en todas las emisoras y discotecas de Cali. Los salseros tal vez no saben quiénes son Two Take Bros, pero si se saben la letra de La más linda. Hoy el compendio de canciones de artistas desconocidos suman en el canal de Marlong Son, más de 100 millones de reproducciones.

Oriundo de Timbiquí (Cauca), Marlong llegó a vivir al Distrito de Agua Blanca en Cali. Al principio cuidaba carros y con lo que se ganaba aportaba casi todo para su casa y el resto lo invertía en buscar canciones desconocidas para subirlas a su canal de YouTube y ponerlas en su trabajo como Deejay en varias discotecas. Su invento funcionó.

Pero el deejay no se quedó solo en YouTube. Esta semana acaba de lanzar una aplicación llamada Salsa Crack que ha logrado convertirse en tendencia en Colombia.

En tan solo tres días de haber sido lanzada, la app ha batido todos los récords de una aplicación hecha en Colombia:

No. 1 en el ranking de tendencias en Android y Apple en Colombia. No. 1 en el ranking de Categoría juegos gratis en Colombia. No. 1 en el Top de aplicaciones de trivias en Colombua. No.1 en Google. Calificación de 4.9 en puntaje de 0 a 5, por los usuarios,

Es la primera vez en la historia que un juego o aplicación desarrollada en Colombia logra compartir espacios con juegos populares y con grandes corporaciones desarrollándolas como: Angry Birds, Super Mario Cart o Candy Crush.

La app es gratuita y permite de forma didáctica aprender a fondo sobre la salsa.

La app activa una ruleta que cuando se detiene, pone a sonar una canción y le envía una pregunta aleatoria: puede ser del autor de la canción, del año de lanzamiento o hasta el nombre del arreglista para los más conocedores. El usuario va sumando puntos y compitiendo en línea por ser el más experto de la salsa en el mundo.

Salsa Crack está disponible para ser descargada en todos los teléfonos inteligentes.

“El disfrute y conocimiento de la salsa no puede seguir siendo excluyente y solo por parte de los llamados melómanos o coleccionistas, a ellos les tengo todo el respeto y admiración, pero este es mi aporte para que las nuevas formas de interacción y las nuevas generaciones se conecten con algo que amamos y es la salsa”, afirma Marlong Son.