Mercado Libre, la empresa argentina que posiblemente has usado y que se acaba de colar en las 100 mayores compañías del Nasdaq

Si vives en Latinoamérica y alguna vez has querido vender o comprar algo por Internet, seguramente has recurrido a Mercado Libre.

El portal de comercio electrónico fue creado en 1999 por el argentino Marcos Galperíny su entonces socio Hernán Kazah .

Era una época en la que hacer negocios por Internet aún generaba desconfianza y quienes se atrevían a probarlo tomaban mil y una precauciones a la hora de realizar el intercambio.

Pero EBay no operaba entonces en América Latina .

Así que alternativas locales como Mercado Libre, que permiten a negocios y particulares comercializar artículos a cambio de una comisión, tenían el terreno libre.

Muchas no sobrevivieron la crisis de las punto com o no consiguieron el volumen de usuarios necesario para alcanzar la rentabilidad.

Mercado Libre, en cambio, se ha convertido en la compañía más preciada de Argentina con un valor en el mercado que asciende a los US$12.400 millones .

Una cifra incluso mayor a los US$10.000 de la petrolera YPF , considerada la empresa más grande del país.

Esta semana, el portal marcó un nuevo hito al ingresar en el Nasdaq 100, el índice bursátil de Estados Unidos que agrupa a las empresas más importantes del sector de la industria , ya sean locales o internacionales.

Un aliado de EBay

Galperín, director de Mercado Libre, era empleado de YPF cuando decidió ir a Estados Unidos a cursar un máster en administración de empresas en la escuela de negocios de la Universidad de Stanford.

Inmerso en la cultura tecnológica que rodea a esa institución por su cercanía a Silicon Valley, empezó a trabajar en la creación de Mercado Libre con Kazah antes de acabar sus estudios.

Tras conseguir los fondos, fundaron la empresa en Argentina.

Esta se expandió tan rápidamente a otros países de América Latina, que EBay optó por aliarse a ella en vez de competir, comprando acciones en 2001, sólo dos años después de su nacimiento.

A lo largo de los años, la tecnológica argentina ha ido adquiriendo competidores como Deremate.com , que hasta 2008 era su principal rival en Argentina, Chile, Colombia y México. O CMG, propietaria de los sitios como Tucarro.com o Tuinmueble.com.

Los competidores de la firma varían de acuerdo al mercado e incluyen a OLX, Dumga o Amazon en México y Brasil.

En la actualidad, Mercado Libre opera en español y portugués en 18 países latinoamericanos y en Portugal .

El año pasado vivió uno de sus mejores ejercicios, con 181,2 millones de artículos vendidos. Un 41% más que en 2015 .

El volumen total de las ventas ascendió a los US$8.000 millones brutos , lo que le dejó unos ingresos netos de US$136,4 millones.

Entre las 100 más grandes

La firma ya cotizaba en Nasdaq desde 2007, pero fue el pasado lunes cuando entró a la lista de las 100 más valoradas de este índice, protagonizado por compañías tecnológicas.

Su ingreso se debe a la exclusión de Yahoo, que fue retirado tras haberse convertido en un fondo privado.

En una entrevista publicada por el diario argentino La Nación este fin de semana, Galperín aseguró que "Mercado Libre va a ser 100 veces más grande de lo que es ".

El éxito de la plataforma le ha convertido en el séptimo hombre más rico del país.

Según el empresario, su portal logró "democratizar el comercio" y su próxima meta será hacer lo mismo con el dinero.

Para conseguirlo, la compañía ha incursionado en el sector financiero con iniciativas como MercadoPago y MercadoEnvíos.

"El dinero está atrapado en un sistema muy caro y muy ineficiente. Vamos a liberarle el dinero a la gente que no está bancarizada, que es el 50%", sostuvo el el directivo.