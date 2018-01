Nueva carcasa para smartphones que se transforma en dron

Un grupo de jóvenes emprendedores acaba de lanzar al mercado un revolucionario producto que, a buen seguro, hará las delicias de aquellos que no pueden pasar ni un solo día sin sacarse un selfie. Se trata nada menos que de una carcasa para teléfonos móviles muy especial que, tras desplegarse en su totalidad, se transforma en un dron perfectamente capacitado tanto para surcar los aires como para tomar fotografías desde las alturas.



El dispositivo en cuestión ha sido bautizado con el original nombre de 'Selfly' y, como apuntan sus creadores en su página web, es perfectamente compatible con los smartphones más populares del mercado, sean de Apple, Samsung o de cualquiera de los principales competidores del sector. Para poder operar tan llamativo objeto volador, solo es necesario descargarse la app de la compañía que convierte tu terminal en un mando de control remoto digital.



A pesar de sus reducidas dimensiones y su carácter polivalente, esta funda-dron tan particular viene equipada con una potente cámara capaz de tomar fotos y vídeos en alta definición, por lo que sus afortunados usuarios no tendrán que preocuparse demasiado por la distancia a la que se sitúan de la lente. De la misma forma, y gracias a los cuatro minutos de autonomía de los que disfruta 'Selfly' (79 dólares) con cada carga, sus dueños podrán sacar tantas tomas como deseen antes de dar con la foto perfecta.