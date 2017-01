Policía en alerta sobre posible llegada a Europa del "iPhone pistola"

Todos los cuerpos de seguridad de Bélgica han sido avisados sobre la posible llegada a Europa del llamado "iPhone Gun" o "iPhone pistola", un dispositivo que aparenta ser un teléfono inteligente pero que en realidad es un arma de fuego con dos cañones del calibre 9 milímetros.

Así luce el iPhone gun:

Police on alert after gun that folds up to look like an #iPhone to go on sale in the #US #EU

📸 pic.twitter.com/CSUs6Croym