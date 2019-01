¿Qué tan "hackeable" es su contraseña?

De acuerdo con la compañía de seguridad SplashData, dentro de las 25 contraseñas más usadas por los usuarios también se encuentran las palabras I Love You princess, admin, y sunshine. Esto es peligroso pues los usuarios estarían poniendo en riesgo su información con contraseñas tan inseguras.

Camilo Gutiérrez, Jefe del Laboratorio de Eset Latinoamérica explicó a W Radio qué debe tener una buena contraseña que evite las vulneraciones de seguridad: " Un usuario no debe considerar utilizar información relacionada con el usuario, como fechas importantes; lo más recomendable es utilizar contraseñas de 10 o más caracteres en los que se mezclen números, letras y simbolos".

De igual manera destacó que es necesario cambiar las claves de manera periodica, como minimo dos veces al año para que "si llegara a suceder una fuga de información, la contraseña no le sirva a los atacantes porque ya se ha cambiado".

Le puede interesar: Jóvenes prefieren tener acceso a su celular que a la comida, según estudio

El experto también recomendó no tener una sola contraseña para todos los accesos, redes sociales o dispositivos.

Por otro lado en el portal digital "How secure is my pasword" (¿qué tan segura es mi contraseña?) los usuarios pueden ver cuánto tiempo se tardarían los atacantes informáticos en descifrar una clave.