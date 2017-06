Quién es Ivica Strok, el mejor futbolista del mundo que jamás ha existido

Ganó todo lo que podía ganar un jugador en el mundo del fútbol y cuenta con una legión de fieles seguidores en redes sociales.

Es considerado la mayor leyenda (virtual) del Celtic de Glasgow, club al que guió al título en cuatro Champions League consecutivas, pero el mayor éxito de Ivica Strok no ocurrió en un campo de juego, ni siquiera con un balón.

Su legado va más allá de los 836 goles que anotó en su carrera hasta el punto que su imagen forma parte de una campaña de ayuda para personas con problema mentales.

Allí es donde está la conexión entre la ficción y la realidad de Strok, un jugador que nunca ha existido de carne y hueso, pero que es considerado el mejor futbolista virtual que ha existido.

La "vida" de Strok comenzó a tomar forma el día que su nombre apareció frente a Jonny Sharples, un aficionado del popular videojuego Football Manager , que ofrece a las personas replicar la carrera de un entrenador, decidiendo tácticas, fichando y vendiendo jugadores.

Sharples no estuvo muy convencido en un principio de la contratación del joven futbolista croata de 18 años que procedente del NK Zagreb, un club desconocido para él, pero decidió arriesgar por el informe que le había proporcionado su ojeador sobre este regen, nombre que se le da a los jugadores ficticios que crea el videojuego cuando se van retirando futbolistas en la realidad.

El fichaje se produjo en enero de 2020 y partir de allí Strok protagonizó una impactante carrera que lo llevó a ganar todo con el Celtic y ser campeón de Europa con Croacia.

"Se trata sólo de números y pixeles y algoritmos que únicamente estuvo en mi juego, en el de nadie más", le explicó a la BBC Sharples.

Strok revolucionó el juego de Sharples, anotaba con la derecha, con la zurda, de cabeza, de penalti o tiros libres.

Fue nominado al balón de oro y quedó en varias ocasiones como máximo goleador del fútbol europeo,

Pero el ídolo adquirió un nuevo significado en diciembre de 2014 a raíz de una llamada telefónica.

"Me llamó mi hermana y me dijo que mi hermano mayor, Simon, se había quitado la vida. Me devastó y me cambió por completo. El único lugar donde me pude escapar fue en mi laptop y en la vida de Ivica Strok", contó Sharples .

"Pero eso también me permitió pasar mi duelo y hubo momentos en los que me permitió recordar a mi hermano y concentrarme en lo que estaba pasando mi familia".

Sharples fue viviendo con más intensidad cada una de las 22 temporadas de la carrera de Strok y hasta le creó una cuenta en redes sociales.

"Fue como sentirme un poco el doctor Frankenstein y darle vida a mi monstruo. Su reputación comenzó a crecer, el número de seguidores a aumentar y su figura trascendió del mundo virtual".

Es fue aprovechado por Sharples para crear de Strok que trascendiera del propio videojuego y "crear consciencia sobre los problemas mentales que atraviesan las personas para la prevención de suicidios y entender lo que eso conlleva".

"A raíz de su retiro, con un amigo creamos un programa sobre un partido homenaje ficticio del que imprimimos 150 copias para recaudar dinero para una organización de caridad".

El programa, que hacía un recuento de la carrera de Strok, su biografía, los compañeros con los que jugó y mensajes del capitán del equipo y su entrenador, logró recaudar unos US$1.000.

No es un monto relevante en el mundo del fútbol, pero no fue impedimento para llamar la atención del Museo Nacional de Fútbol de Reino Unido, que expuso durante nueve meses en sus salones una copia del programa junto a una camiseta del Celtic con el nombre de Strok y el número 10.

"Estuvo en el mismo edificio con verdaderas leyendas del deporte como Messi, Pelé y Maradona", dijo sorprendido el mismo Sharples.