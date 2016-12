¿Reclinar o no reclinar? Cuándo es desconsiderado echar para atrás el asiento en un avión

Imagina esta situación: estás sentado en un avión, instalándote para un vuelo nocturno de una hora. Y te preparas para recostarte en tu asiento y echarte a dormir.

Tratas de reclinarlo, pero no cede. ¿Qué ocurre? No estás cerca de una salida de emergencia así que debería funcionar con normalidad. Y tampoco está roto.

Entonces te das vuelta y te das cuenta de cuál es el problema.

El pasajero que está sentado justo detrás de ti está usando un aparato para evitar que puedas reclinar tu asiento: un par de soportes de plástico, cada uno del tamaño de una engrapadora o corchetera en miniatura, que fijan en su lugar las patas de la bandeja plegable.

De esa manera, esa persona que está detrás de ti puede comer o usar una computadora portátil sobre la bandeja sin preocupaciones, evitando que tú eches tu asiento hacia atrás… Y arruinando la posibilidad de que te duermas.

¿Qué haces?

Protector de rodillas

La respuesta no siempre es agradable.

En 2014, un vuelo de United Airlines desde Newark, Nueva Jersey, hasta Denver, Colorado, tuvo que ser desviado debido a una disputa entre dos pasajeros.

Con unos dispositivos sencillos se puede evitar que la persona que va adelante recline su asiento. ¿Pero es lo más educado?

Uno de ellos estaba usando un "protector de rodillas", como se llama a esos aparatos que evita que el pasajero de delante recline su asiento.

Al final, el viajero que quería reclinar su asiento le arrojó una bebida en la cara al otro hombre y el avión se desvió a Chicago, donde echaron a ambos rápidamente fuera de la aeronave (y desde ese accidente, que acaparó titulares internacionales, las ventas de los "protectores de rodillas" se dispararon).

Pero ha habido muchas otras peleas entre pasajeros por reclinar sus asientos, con o sin dispositivos plásticos controversiales de por medio.

Por unos centímetros

"Los pasajeros se molestan mucho por el tema de reclinar o no el asiento", dice Betty Thesky, una auxiliar de vuelo y presentadora del podcast de aviación Betty in the Sky with a Suitcase ("Betty en el cielo con una maleta").

"He visto a hombres adultos dispuestos a pelear por unos centímetros de más en un vuelo. Y es entonces cuando, como auxiliar de vuelo, tengo que ponerme el gorro de cuidador de guardería y tratar de convencer a los pasajeros de que no discutan".

Según el protocolo de seguridad de aerolíneas, los respaldos de los asientos deben estar en posición vertical completa durante el rodaje, despegue y aterrizaje.

¿Por qué? La mayoría de los accidentes aéreos ocurren durante estas tres fases del vuelo.

Por lo tanto, los respaldos deben estar rectos para garantizar que los pasajeros puedan adoptar la "posición de apoyo" en caso de accidente, y evacuar el avión lo más fluidamente posible.

Entonces, ¿cuál es la posición de los auxiliares de vuelo en este debate?

"Yo creo que la solución más educada, justa y equitativa es reclinar el asiento a la mitad. También es educado poner tu asiento en posición vertical durante el servicio de comidas", dice Thesky.

Preguntar está bien

La cortesía clásica es el factor más importante en lo que respecta a reclinar los asientos.

Como ex auxiliar de vuelo, las situaciones de "asiento reclinado" más exitosas que he visto son cuando los pasajeros que quieren echarlo hacia atrás se giran y, simplemente, preguntan: "¿Puedo reclinar mi asiento?".

Presionar el botón repetidamente no va a ganarte muchos amigos en los aviones.

Normalmente, la respuesta es un "sí" con una sonrisa; pocas veces es "no" aunque, a veces, es "todavía no".

He oído a pasajeros decir: "Estoy trabajando en mi computadora y realmente necesito el espacio. ¿Le importa esperar unos 15 minutos hasta que termine?"

Pero hay otros factores a tener en cuenta.

"No todos los vuelos son iguales", dice el experto en protocolo Daniel Post Senning.

"Evita reclinar el asiento durante el servicio de comidas, o si el vuelo es corto y los pasajeros están usando sus computadoras y tratando de trabajar".

"Pero si el vuelo es largo y todos duermen entonces, por supuesto, reclínalo".

Si no estás seguro, Senning dice que mires a tu alrededor para fijarte en lo que hacen los demás pasajeros. Si todo el mundo reclina su asiento y parece querer descansar, ponte cómodo.

Depende de la circunstancias

Otra cosa: presta atención a quien está detrás de ti.

Si un pasajero tiene las piernas muy largas, entonces es mejor no reclinar el asiento.

Si es un pasajero de 1,80cm con piernas largas, lo más respetuoso sería abstenerse de reclinar el asiento.

Por otro lado, si tu compañero de viaje es un niño y sus piernas son lo suficientemente largas como para golpear tu respaldo solamente si te reclinas, entonces debes preguntarte si vale la pena.

"En un tono menos serio —y tan solo me ocurrió una vez— un amable pasajero me detuvo y me preguntó cómo podía echar su asiento hacia adelante", recuerda Betty Thesky.

"Yo le dije: '¿Por qué quiere mover su asiento hacia adelante?' Y me contestó: 'Para dejar más espacio a las personas que están sentadas detrás de mí'. Ese hombre era uno entre un millón".