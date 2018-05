Smart contracts: la tendencia que traerá eficiencia al mundo jurídico

Imagine poder aceptar los términos de un contrato de leasing para adquirir un automóvil a través de un mensaje de texto o un correo electrónico, con solo un clic; o que un mes no puede pagar la cuota del carro y que el software le bloquea el vehículo el mismo día en que no se registró el pago.

Estos son algunos de los alcances de los smart contracts, una nueva tendencia que llega a transformar el mundo jurídico, y que se puede definir como una serie de programas informáticos que permiten que se ejecute una orden preestablecida cuando se cumplen una serie de supuestos.

“Además de los beneficios en términos de ahorro de costos, los smart contracts funcionan como un facilitador de las transacciones electrónicas, pues ayudan a que los movimientos financieros puedan hacerse en menor tiempo. El verdadero “boom” de los smart contracts está a punto de llegar, pues eso ocurrirá cuando los dispositivos conectados inunden el mercado, lo cual ya no está muy lejos de suceder”, indica Fernando Rodríguez, gerente general de Unísono Colombia, compañía multinacional líder en el sector de Contact Center multicanal, BPO y consultoría.

No suficiente con estos beneficios, los smart contracts también llegan para sumar un plus de imparcialidad al mundo jurídico, puesto que el programa se alberga en un sistema que no está controlado por ninguna de las partes ni por ningún tercero. Por lo anterior cuando se dispara una condición pre-programada, no sujeta a ningún tipo de valoración humana, el contrato inteligente ejecuta la cláusula correspondiente.

Incluso, la imparcialidad también está ligada justamente a que todos los intervinientes manejan la misma información al mismo tiempo, algo que ayuda a reducir tiempos y eliminar casi al 100% el riesgo de fraudes y malentendidos en temas jurídicos.

Una tendencia que se impone en Colombia

En Colombia, la tendencia ha venido tomando cada vez mayor fuerza debido a que las compañías han notado sus beneficios. Para poner un claro ejemplo, las empresas IBM y Maersk han establecido recientemente una alianza para dar inicio a una renovación sustancial en términos de manejo de papeleo, activando el uso de smart contracts para la aprobación de gestiones en los puertos a los que llegue la naviera.

Si bien los smart contracts aún no se han perfeccionado, esta innovación presenta numerosas ventajas sobre los contratos tradicionales. Al basarse en el sistema blockchain, los contratos inteligentes tienen un riesgo de engaño o falsificación muy bajo y la transferencia y verificación de los activos puede realizarse sin inconvenientes. Los intermediarios se eliminan mediante el uso de contratos inteligentes, lo que hace que todo el proceso sea más rápido y más económico.