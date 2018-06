Snapchat une fuerzas con terceros para plantar cara a Facebook

La supervivencia de Snapchat lleva semanas en el aire debido a una polémica actualización de su interfaz, que no gustó nada a sus fans, y un desafortunado juego que frivolizaba un tema tan serio como la violencia de género a costa de la cantante Rihanna y la agresión que sufrió esta a manos de su ex Chris Brown.



La compañía creada por Evan Spiegel está tratando de hacer control de daños y recuperar la popularidad perdida, para lo cual acaba de presentar su última apuesta: el 'Snap Kit'. Esta nueva función permitirá a los usuarios sincronizar su cuenta de Snapchat con otras aplicaciones, utilizándola para iniciar sesión en dichas plataformas, y compartir además información como sus 'bitmojis' -avatares personalizados- o fotografías directamente desde sus perfiles. De momento Tinder ya ha sido confirmado con unos de sus compañeros y aliados en esta aventura, así como el servicio de entrega de comida a domicilio Postmates.



Otro de los grandes atractivos que presenta el 'Snap Kit' es una característica que ha sido bautizada como 'Creative Kit' y que ofrece la posibilidad de crear filtros personalizados o 'stickers' que podrán ser compartidos con terceros.



Muchos han interpretado esta serie de novedades como una maniobra para plantar cara y ganar terreno a Facebook, la competidora directa de Snapchat. De hecho, estos últimos se han asegurado de blindar su política de protección de datos antes de activar esta última actualización tras el escándalo de Cambridge Analytica en que se ha visto envuelta la red social de Mark Zuckerberg. Los usuarios que inicien sesión en otras apps a través de Snapchat estarán dando permiso para que se haga visible únicamente su nombre de usuario y, solo sí así lo especifican, su bitmoji. Todos los datos personales, lista de contactos e información de su perfil serán ocultados por Snapchat y el inicio de sesión caducará a los 90 días de su inicio si permanece inactivo.