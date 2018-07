Todos los detalles sobre el nuevo plan de Netflix

El año pasado Netflix anunció una subida en los precios de sus dos servicios más caros, el estándar y el premium, que situaban sus precios en $10.99 y $13.99 respectivamente a cambio de poder acceder a su plataforma desde dos y cuatro dispositivos diferentes.



Si en aquel momento algunos usuarios no recibieron precisamente con agrado la noticia, al considerar que dos dólares eran una subida excesiva, no cabe sino preguntarse cómo reaccionarán ante la nueva apuesta del gigante del streaming: un nuevo plan bautizado como Ultra que permitirá visionar películas y series en cuatro pantallas de forma simultánea, pero a diferencia del modo premium, este ofrecerá calidad de reproducción HDR en lugar de HD o Ultra HD.



Se cree que este servicio rondaría los veinte euros mensuales, aunque por el momento esa cifra no es definitiva: "En este caso, estamos probando distintos precios y funciones para comprender mejor qué valoran nuestros consumidores", ha matizado Smita Saran, del departamento de comunicación de la compañía, en comunicado con el que ha confirmado los planes de Netflix.