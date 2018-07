Twitter identifica y bloquea a numerosos estafadores que recurren al nombre de Elon Musk

En el marco de la ardua batalla en la que se ha embarcado para borrar del mapa todas aquellas cuentas que se dedican a propagar noticias falsas, difundir contenidos ofensivos y denigrantes o, en su caso, engordar el número de seguidores de ciertas celebridades, la red social Twitter ha emprendido ahora una cruenta guerra contra los estafadores de criptomonedas que, como ha revelado la propia empresa, se esconden bajo el nombre del popular empresario Elon Musk.



Tanto es así, que la plataforma no ha tenido reparo alguno a la hora de bloquear de un plumazo todos esos perfiles que, además de no estar asociados a un número de teléfono, se identifican como Elon Musk -aparentemente a modo de parodia- para generar confusión en la esfera virtual y llevar a cabo sus turbios negocios con relativa impunidad.



Como ha explicado un portavoz de Twitter al portal de noticias The Verge, el cual ha preferido no pronunciarse aún sobre la posibilidad de que los timadores empleen también los nombres de otras personalidades públicas a fin de escapar del control de la empresa, las medidas que se han venido aplicando no tienen otro objetivo que el de "afinar" los mecanismos de seguridad concebidos para garantizar el respeto a las condiciones y términos de uso.



"Combatir el spam y el fraude siempre ha sido una prioridad, por lo que nos esforzamos continuamente en mejorar las herramientas de seguridad de la plataforma. Ahora estamos probando nuevas vías para neutralizar comportamientos que van en contra de nuestras reglas, basadas en aumentar el número de controles y hacer que estos sean más eficaces", ha apuntado el citado representante.