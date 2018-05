Twitter pide a sus usuarios cambiar la contraseña

Twitter pidió a sus usuarios cambiar sus contraseñas por precaución tras haber descubierto una falla en su propio servicio.

"Recientemente descubrimos un bug (error) que almacenaba las contraseñas no ocultas en un registro interno. Corregimos el bug y no tenemos ninguna indicación de que haya intrusión o uso fraudulento de nadie", escribió la red en el mensaje.

Twitter insiste en que no hay razones que indiquen que la información de las contraseñas haya salido los sistemas o se haya hecho un mal uso de ella.



Como precaución", Twitter recomienda cambiar las contraseñas del acceso a Twitter y las de otros servicios que utilice la misma clave, y reemplazarla por nuevas con mayor seguridad y que no se esté utilizando en otros accesos.



También recomienda un doble factor de verificación o cualquier herramienta informática que gestiona contraseñas.

We recently found a bug that stored passwords unmasked in an internal log. We fixed the bug and have no indication of a breach or misuse by anyone. As a precaution, consider changing your password on all services where you’ve used this password. https://t.co/RyEDvQOTaZ