Xbox sigue sacándole partido a la retrocompatibilidad

Siguiendo la dinámica que ya empezó a cultivar Nintendo en los gloriosos tiempos de la Wii (2006), la compañía Microsoft parece haber asumido ya que la retrocompatibilidad es una herramienta muy útil para alargar la vida útil de sus consolas y, sobre todo, para devolver la vigencia a algunos de los títulos más emblemáticos de sus anteriores sistemas.



Tanto es así, que los responsables de su división de videojuegos han anunciado tres "nuevos" títulos de la Xbox 360 que ya pueden utilizarse sin problema alguno en su consola más actual, la Xbox One, siendo estos el aclamado reboot de 'Prince of Persia', 'Sine Mora' y el futurístico shooter en tercera persona 'Earth Defense Force 2025'.



La decisión tomada por la empresa no solo reforzará el catálogo de retrocompatibilidad de su exitosa consola, sino que también podría contribuir a incrementar las ventas de aquellos videojuegos -concretamente sus ediciones físicas- que parecían destinados ya a ejercer de meros objetos de coleccionista por parte de ciertos usuarios, quienes podrán ahora sacarse unos ingresos adicionales a través de los mercados de segunda mano.



En cualquier caso, y sin olvidar el potencial que tienen estos clásicos a la hora de aumentar los ingresos de la tienda digital, lo cierto es que Xbox ha cosechado en el ejercicio 2017-18 uno de los resultados financieros más impresionantes de su historia, hasta el punto de embolsarse, solo en el último trimestre de su año fiscal, más de 2.000 millones de dólares en beneficios. En total, la subsidiaria de Microsoft ha sumado a su cuenta anual nada menos que 10.350 millones de dólares.