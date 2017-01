Yahoo borra tuit sobre Trump; tenía un insulto racista

El titular original de la historia de Yahoo Finance era "Trump quiere una Armada más grande: aquí está cuánto costará". Sin embargo, cuando envió el tuit el jueves, la palabra "bigger" (más grande) tenía una 'n' como primera letra en lugar de una 'b'. La palabra es un insulto para las personas de raza negra.

El tuit con la errata fue eliminado y Yahoo Finance tuiteó una disculpa, recalcando que se trató de un error tipográfico.

La compañía no respondió por el momento a una solicitud de más comentarios de parte de The Associated Press.

La errata de Yahoo se convirtió rápidamente en tendencia en Twitter.