El reto de definir el maltrato animal, por Diana León Avendaño

¿El maltrato hacia un animal se debe medir con la misma vara que el maltrato hacia un ser humano?

Un hombre de campo me dijo el otro día que pintarles las uñas a los perros era maltrato, al igual que ponerles moños y ropa, o dejarlos encerrados todo el día en el apartamento. Tampoco le parece que los vehículos de tracción animal sean maltrato, si se usan los caballos adecuados, aquellos capaces de halar más de doble de su peso y que históricamente han trabajado en la agricultura, con ese propósito.

Le parece maltrato dejarlos horas bajo el sol, no atender sus heridas, montar caballos con la piel pelada, o no garantizarles alimento y agua, en los horarios correspondientes.

Más allá de avalar o rechazar sus consideraciones, esa charla me hizo pensar en la difícil tarea que tienen quienes deben determinar cuáles actividades son consideradas como actos de maltrato animal. Hay muchas personas pidiendo respeto por los animales, pero haciéndolo desde el sentir humano (a veces ingenuo, a veces inconsciente, a veces egoísta).

No se puede defender lo indefendible. Hay actos de crueldad que no tienen otro nombre. Hay actos de diversión que no pueden maquillarse. Esos son maltrato, sin duda.

Pero si lo que se pide es respeto al animal, tal vez el primer paso sea tratarlo como tal. Algunas consideraciones sobre el maltrato están fundadas sobre la humanización de los animales, y esas deben repensarse.

Poner a caminar a un hombre sobre cuatro patas, sin zapatos, 24 horas al día, claramente sería maltrato para él; en un perro no lo es porque hace parte de su naturaleza.

Acudo a ese escueto ejemplo para demostrarles que no podemos determinar qué es el maltrato animal poniéndolo a la altura del maltrato humano. Si bien ambas especies requieren respeto, las conductas son diferentes y requieren visiones distintas.

Antes de participar en el debate del maltrato animal nos toca informarnos, contemplar consideraciones biológicas, anatómicas, genéticas y de comportamiento.

Tratar a los animales igual que nosotros puede ser la peor forma de quererlos. No son menos ni más, son diferentes.

No pongamos a los perros a caminar en dos patas.