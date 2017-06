"Examen final", por Caterina Valentino

Simón se prepara.

No deja de estudiar un solo día.

Le quedan pocos para presentar su examen final. 30 de julio, es la fecha; sus profesores han decidido que sea esa sin consultar, y que si no pasa ese examen, pues no solo pierde el año, pierde toda posibilidad de seguir estudiando, de seguir creciendo, se juega la permanencia en esta universidad, que ha sido su casa, su hogar.

Simón, era muy amigo de un joven cuya madre conocí en la Plaza Altamira, en Caracas, se me acercó y me dijo un día, Caterina quiero que me ayudes con un muchacho que está hospitalizado y está sin recursos, ha sido herido en protestas, en estos días en Venezuela. Luego la volví a ver y me dijo, ¿lograste lo que te pedí? Unos dos días después, en uno de los cientos de grupos de whatsapp, con imágenes de las calles de mi país, me topé con que esa mujer rubia y amable, tímida y preocupada, era la madre de Neomar Lander, joven de 17 años, asesinado durante las manifestaciones…Esa noche, así como otras tantas noches, no dormí. El llanto de esa mujer, el dolor del día, la partida de un joven menor de edad, los comentarios miserables de los que sin previa averiguación de la fiscalía, daban cuenta de que un “guarimbero” había fallecido era desalentador, indignante. Duro, muy duro todo.

Pero volvamos a Simón, no deja de entrenarse, psicológica y físicamente, casi todos los días, camina largos trayectos, para estar en forma, para cuando toque correr, y ha entendido que solo con firmeza y voluntad, él saldrá, solo con determinación, a pesar de lo anárquico y el carácter dictatorial del proceso, él vencerá.

Simón Bolívar decía: “Huid del país donde uno solo ejerce todos los poderes: Es un país de esclavos”. Hoy hemos decidido NO huir y NO ser esclavos, hemos decidió luchar. Hemos decidido no descansar hasta lograr nuestros sueños…

Cuando Neomar murió tenía un escudo improvisado que decía: Yo Soy Libertador. Hoy, todos tenemos ese escudo en el alma. Hoy, todos somos Simón, lograremos la libertad y pasaremos con honores, este examen final.

Los buenos somos más.