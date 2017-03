"La historia NO SE APAGA", por Caterina Valentino

La salida del aire de CNN me recordó la salida del aire de RCTV, canal en el que comencé mi carrera. Me recordó la salida del aire de mi programa "Hay Corazón" en Televen. Me recordó esa sensación de importancia que sufrimos muchos comunicadores repetidamente cada vez que arranca una cadena de radio y TV y se lleva por delante horas y horas de trabajo hombre. Sin importar nada más que “encadenar”.

Solidaridad pública y privada para con periodistas y amigos de la cadena. Para Osmary Hernández su corresponsal en Venezuela, quien fuera mi compañera de universidad, no queda otra sino seguir haciendo lo que sabemos hacer, informar.

Las reacciones no se han hecho esperar y por fin de forma contundente los demócratas se pronuncian. Mauricio Macri: “Basta de eufemismos, Venezuela no es una democracia”. Se lee en El País de España: “El presidente argentino, que esta semana habló con Trump sobre Venezuela (…) tiene un rol destacado en la estrategia de varios países latinoamericanos para presionar a Nicolás Maduro. Macri ya impulsó, con Brasil y Paraguay, la suspensión de Venezuela de Mercosur”. Por su parte, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro recibió este viernes de la Human Rights Foundation su apoyo para la aplicación de la Carta Democrática Interamericana al gobierno Venezuela. Almagro ha dicho: "El gobierno de Venezuela, de forma autoritaria, volvió al ataque contra la libertad de expresión, la democracia y el derecho a la información del pueblo venezolano".

Entre tanto en la Voz de América: “Trump envía mensaje de solidaridad al pueblo venezolano”. El Presidente de EEUU pide a Venezuela la liberación "inmediata" del líder opositor Leopoldo López, tras haberse reunido con su esposa. Y su gobierno ratifica las acusaciones graves en contra del Vice Presidente de la República. Por cierto, y dicho sea de paso, todos aquellos análisis que daban por sentado que Trump no miraría a la región han quedado atrás. Estando esta semana en USA, me decía un periodista de una cadena internacional, “mientras Venezuela siga siendo un país que pueda perturbar la paz de los Estados Unidos, o generar desestabilidad en la región pues, esta vez, habrá acciones”. Sin duda alguna, y yo añado, Trump no es Obama.

Lo ocurrido en la últimas semanas con los escándalos de pasaportes diplomáticos, las acusaciones severas de narcotráfico, la forma en que se manifiesta la realidad de un país. Las colas, la inseguridad, la falta de medicinas. Es una historia de nunca acabar. No son los medios los que deben cambiar. Es el gobierno el que debe cambiar. Es esta forma inenarrable de gobernar.

Luego de este paseo entre el desconcierto que ha generado una decisión tan drástica pienso, el punto es, pueden cerrarlos todos. Pueden ir acabando con la información, más de lo que ya se ha hecho, pueden ir censurando lo que hay alrededor. Pueden apagar cuanta señal radioeléctrica no se supedite a los deseos del que gobierna, pueden a golpes volarse todo aquello que suene diferente, ahora bien, lo que jamás podrán apagar es LA HISTORIA. Esa no se apaga con un control remoto ni bajando switcheras. Esa está escrita sobre lo más sagrado que tiene un país. SU MEMORIA.

Todos estamos a merced de golpes que nos quiebren. Todos hemos padecido pérdidas que no hubiéramos querido. Todos hemos sufrido nuestra parte. Todos hemos visto apagarse, a la juventud que se va. Hemos visto apagar la vida de los pacientes que no tienen insumos para sanar. Se apagan los medios de comunicación. Se apaga la libertad... POR AHORA; pero lo que no se apagará jamás, es la HISTORIA, sus protagonistas y su responsabilidad. El reconocimiento que de los hechos hará. Las cuotas que cada uno habrá de pagar. A ella nadie la puede apagar.