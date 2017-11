El Vaticano y la paz mundial.

Esta semana trascendió la noticia que con la ayuda de 11 premios Nobel, la ONU y la OTAN, el Papa Francisco entraría a mediar para evitar un enfrentamiento entre Corea del Norte y Estados Unidos que dejaría miles de muertos y afectaría todo el orden mundial.

Inmediatamente varios analistas comenzaron a hacer una comparación entre los arsenales diciendo que EEUU estaba en ventaja ya que mientras Corea del Norte tiene

1´200.000 soldados, 430 naves de guerra, 70 submarinos, 4300 tanques, 5000 armas químicas, 563 aviones de guerra y mil misiles, Estados Unidos y sus aliados en la zona entre ellos Japón y Corea del Sur, cuentan con el doble de soldados, el doble de naves de guerra, 76 submarinos, 2920 aviones, 3 portaaviones, 2710 tanques de guerra y una poderosa base militar en la isla de Guam.

La tensión entre Donald Trump y Kim Jong-un, dejó a un lado la diplomacia llegando hasta la agresión verbal: Trump en su primer discurso ante las Naciones Unidas dijo enfáticamente que si Estados Unidos se ve amenazado no tendrá otra opción que destruir totalmente Corea del Norte y además llamó a Kim Jong depravado, acusándolo además de matar de hambre a millones de norcoreanos. La reacción del mandatario Jong no se hizo esperar y calificó a Trump como un desequilibrado mental y subrayó que iba a domar con fuego al desquiciado y viejo chocho americano llevándolo a su final. A esta tensión se suma la próxima gira a Asia del Presidente Trump que incluyen varios de sus países aliados aunque su destino más esperado será la visita a China y su primer encuentro después del congreso comunista, con Xi Jinping a quien tratará de convencer para que disuada a su aliado norcoreano para que detenga las amenazas y las pruebas nucleares.

Esta crisis armamentista que rememoran los años de la guerra fría que se vivió después de la segunda guerra mundial entre los bloques occidental y oriental comunista, tiene un agravante y es que una guerra nuclear a ese nivel podría significar según ACNUR, millones de víctimas, la temperatura global se reduciría en casi tres grados, se asentaría la destrucción de la capa de ozono, habría una crisis alimentaria, se incrementarían los flujos migratorios y destruiría gran parte de la vegetación terrestre además que la tierra quedaría en una especie de noche permanente. Ya lo dijo en su momento el físico Albert Einstein: "No sé con qué se luchará en la tercera guerra mundial, pero sí sé con qué se combatirá en la cuarta: con hachas de piedra"

Por eso la noticia de que el Papa Francisco entraría a mediar entre EEUU y Corea del Norte generó una tormenta mediática aunque rápidamente la Santa Sede a través de su Portavoz Greg Burke informó que esto no era cierto y aclaró que el próximo 10 y 11 de noviembre por iniciativa del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral dirigido por el Cardenal africano Peter Turkson se realizará un congreso llamado “Perspectivas para un mundo libre de armas nucleares y desarrollo integral” pero que no hay ninguna intención de que el Papa Francisco cumpla un papel de mediador. Ese no ha sido un tema ajeno a las preocupaciones del Papa Francisco e incluso en su discurso en las Naciones Unidas en marzo dijo literalmente: “Una ética y un derecho basados en la amenaza de la destrucción recíproca –y potencialmente de toda la humanidad– son contradictorios con el espíritu mismo de las Naciones Unidas, por lo que “debemos comprometernos en un mundo sin armas nucleares, aplicando plenamente el Tratado de no proliferación, en el papel y en el espíritu”.

El Papa Francisco desde el inicio de su pontificado no se cansa de alzar la voz cuando afirma que estamos viviendo una tercera guerra mundial a pedazos y que el mundo está sometido a los traficantes de armas que solo se benefician con la sangre de las mujeres y los hombres sobre todo los más frágiles, pero su rechazo a la guerra no se ha limitado solo a las palabras ya que se ha reunido con los líderes mundiales invitándolos a ser constructores de paz, a mantener el diálogo y además ha visitado países y lugares donde la violencia y los conflictos son tan visibles como lo hizo en Colombia el pasado mes de septiembre.

A esta papel de facilitador, no de mediador, también lo ha extendido al diálogo inter-religioso como cuando se reunió en La Habana con el Patriarca Kiril de la Iglesia Ortodoxa Rusa que llevó horas después a un cese al fuego en Siria y recordándoles que a través de las religiones se puede llegar a la reconciliación sin olvidar que solo la paz es santa, no las guerras. Ese interés lo ha llevado a acabar con el frío de más de medio siglo entre Estados Unidos y Cuba, ser un puente en Medio Oriente, en Venezuela, en Colombia, en África y en cualquier lugar donde pueda facilitar la unidad porque para el Santo Padre "La violencia y la paz están en el origen de dos maneras opuestas de construir la sociedad”.

La Santa Sede y la reconciliación mundial.

La iglesia católica es una institución con más de 20 siglos de historia y mil doscientos millones de fieles lo que le ha permitido mantener su liderazgo y protagonismo en el mundo especialmente en la resolución de conflictos.

Algunos de los hechos más recordados se remontan a los últimos Pontífices como por ejemplo cuando en 1962 Juan XXIII cumplió un papel clave en la que era considerada la inminente tercera guerra mundial la llamada “la crisis de los misiles”. El 22 de octubre de ese año el New York Times tituló “Kennedy listo para la confrontación con los soviéticos”. Desde Cuba las tropas del enemigo comunista le estaba apuntando con varios misiles nucleares. La URSS que estaba bajo el mando de Nikita Kruschev consideraba a los Estados Unidos como su peor enemigo y Cuba y un gran aliado soviético que apenas llevaba en ese momento tres años bajo el régimen de Fidel Castro, se convertía en un lugar estratégico para intimidar al país del norte. Cuando la situación parecía no tener reversa y el mundo espera lo inevitable, el 25 de octubre desde Roma, el Papa Juan XXIII a través de la Radio Vaticano pronunció un emotivo discurso donde hacia un llamado a Kennedy y a Kruschev a la concordia y la paz. Su mensaje llegó a los oídos de los mandatarios y llevó a que los dos gobiernos desistieran de su intención bélica e incluso a que tanto el presidente Soviético como Kennedy que era católico, le agradecieran públicamente al Papa Roncalli por haber evitado el enfrentamiento.

El 3 de junio de 1963 murió Juan XXIII y lo sucedió Giovanni Battista Montini, Pablo VI que fue el primer Papa en salir de Roma y realizó 11 viajes internacionales a los 5 continentes. Una de las visitas apostólicas más significativas fue en enero de 1964 cuando fue hasta Medio Oriente. Era después de San Pedro, el Primer Sumo Pontífice en llegar hasta Tierra Santa y allí se reunió con el Patriarca Ortodoxo y aunque no existían relaciones diplomáticas con Israel, permaneció allí por 11 horas y así pudo encontrarse con el Presidente Zalman Shazar y el primer ministro Levi Eshkol a quienes les insistió en la necesidad de acabar con el baño de sangre en la región. Después fue hasta Jordania, lo recibió el Rey Hussein donde dejo su mensaje como Pastor y peregrino de la paz, visitó Jerusalén Oriental, rememoró el viacrucis ante más de 100 mil personas, y dio un mensaje para acabar con la guerra y las divisiones abriendo espacios a la hermandad y el diálogo. Esta, según los mismos protagonistas, es considerada como una de las más memorables en la historia de las visitas pontificias a esa región del mundo.

Luego del Papa Montini llegó Albino Luciani, Juan Pablo I quien murió extrañamente después de 33 días de haber ocupado el Solio de Pedro pero nunca se conocieron las causas exactas de su muerte ya que las autopsias de los Papas son secretas.

El 16 de octubre de 1978 llegó al Papado el polaco Karol Wojtyla, Juan Pablo II, quien durante sus 27 años en la silla de Pedro fue protagonista en varios sucesos de reconciliación. Para recordar solo algunos a solo tres meses de iniciar su Pontificado el 21 de diciembre había un conflicto que estaba a punto de pasar a la acción bélica entre Argentina presidida por el General Rafael Videla y Chile al mando del también General Augusto Pinochet por la posesión de las islas ubicadas al sur del Canal de Beagle. Esa noche el Papa polaco se fue a dormir con la decepción de no haber podido evitar esa guerra. Pero en la madrugada su Secretario Privado Monseñor Stanislaw Dziwisz lo despertó con un telex en la mano donde el General Videla le decía que si el Santo Padre estaba dispuesto a ayudar buscarían un acuerdo entre los dos países y la guerra se podría detener. Redactaron inmediatamente la respuesta donde ofrecía su disponibilidad a evitar la confrontación y cinco días después llegó a Buenos Aires el Cardenal italiano Antonio Samoré, llamado por algunos como el Kissinger del Vaticano, quien se reunión con los respectivos cancilleres y fue así que se inició una negociación que duró 6 años hasta que el 29 de noviembre de 1984 en Roma, Argentina y Chile firmaron el Tratado de Paz y Amistad aunque el Cardenal Samoré no pudo estar presente ya que falleció el 3 de febrero de 1983.

Juan Pablo II era el primer papa Polaco, una nación que en ese momento era comunista y atea. Wojtyla había padecido la persecución de ese régimen y gozaba de gran popularidad entre el pueblo. Por eso su llegada al Papado era visto con mucha prevención por los dirigentes comunistas quienes lo consideraban como la gran amenaza ante su modelo político y no se equivocaron. Juan Pablo II contó con un gran aliado en ese propósito y fue el Presidente de los Estados Unidos Ronald Reagan quien desde su primera visita al Vaticano le expresó su interés en desarmar las bases del bloque soviético y como gesto de compromiso le ofreció empezar por Polonia. Después de la visita de Juan Pablo II a su país en 1979, la iglesia católica tuvo cada vez mayor protagonismo en los cambios políticos y a esto se sumó que luego de una década el líder del Sindicato Solidaridad y opositor del régimen comunista, Lech Walesa quien encabezo movilizaciones, huelgas y hasta estuvo encarcelado, convocó una gran alianza y generó una incontenible transición democrática hasta llegar al poder en mayo de 1990. Pero lo que sucedió en Polonia era apenas el inicio ya que durante esa misma década la democracia se impuso ante los regímenes de la llamada Cortina de Hierro y poco a poco los cambios llegaron a Hungría, Alemania Oriental, Checoslovaquia y Rumania hasta que en noviembre de 1989 y sin una sola gota de sangre, cayó uno de los mayores símbolos del Sistema comunista, el muro de Berlin, en donde como lo reconoció públicamente el Presidente de Rusia Mijail Gorbachov, el Papa Juan Pablo II fue decisivo gracias a su labor en contra de la absurda separación de Europa.

Karol Wojtyla falleció el 2 de abril de 2005 y después del duelo y las exequias del llamado Papa grande, el colegio de Cardenales escogió al Alemán Joseph Ratzinger, Benedicto XVI quien había trabajado junto a Juan Pablo II como Prefecto de la Congregación para la Fe por 21 años. Aunque tuvo que renunciar después de 8 años de pontificado a causa de problemas de salud y una crisis interna entre los muros vaticanos, continuó con la diplomacia por la paz y durante su Pontificado, realizó 8 jornadas mundiales por la paz, hizo más de 20 viajes por el mundo entre ellos países y regiones con grandes conflictos como Libia, Medio Oriente y África, se caracterizó por ser un hombre de diálogo y concertación, además de un defensor de la igualdad social y la lucha contra las injusticias y la corrupción incluso dentro de la misma iglesia católica.

Aunque cada uno de los Pontífices ha desarrollado una labor muchas veces silenciosa siempre en búsqueda de la estabilización y reconciliación mundial, ninguno de los hombres vestidos de blanco ha ganado nunca el Premio Nobel de la Paz.