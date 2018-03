"Un nuevo libro para Bogotá, para volver a conocerla", por Jefferson Mejía

Todos somos capitalinos. Bogotanos con diferente procedencia; unos nativos, otros nómadas, intentando vivir o sobrevivir en la llamada la nevera, el Distrito Especial. Crecidos entre sus cuadras, conjuntos y calles. La habitamos, la soportamos y de vez en cuando, si el clima y el tráfico están de acuerdo, la disfrutamos.

Desde los primeros días de ese perpetuo agosto de 1538 en el que se fundó la capital del Nuevo Reino de Granada, nunca ha dejado de ser cierto que para saber quiénes somos y para donde vamos necesitamos recordar de dónde venimos. Por eso, no hay mejor momento que el ahora para descubrir a la joven editorial Filomena Edita, la cual acaba de lanzar la segunda entrega de la colección Relecturas, Museo de cuadros de costumbres: vida cotidiana en Bogotá. Este fue logrado gracias, también, a la Beca de Estímulo para Proyectos Editoriales Independientes y Emergentes en Literatura de Idartes 2017.



"El chino de Bogotá", texto de Januario Salgar, Ilustración de John Varón (izq) y "La tienda de don Antuco", texto de José Manuel Groot, ilustración de Carlos Ovalle (der) "El chino de Bogotá", texto de Januario Salgar, Ilustración de John Varón (izq) y "La tienda de don Antuco", texto de José Manuel Groot, ilustración de Carlos Ovalle (der)

Se trata de un compilado juicioso, entretenido e incluso enternecedor que todos los capitalinos deberíamos leer. Textos costumbristas que se tutean con la narrativa, pasando por la crónica y una descripción casi obsesiva de los lugares y modos, en ellos la protagonista es una ciudad que siempre ha estado en construcción y recuperación de sí misma.

Con un apunte al reconocimiento de “lo nacional”, que ponen en evidencia una ironía que raya en el insulto por parte de funcionarios y autoridades sobre puentes como metáforas a las obras inconclusas y a los elefantes blancos que envejecen en este intento de metrópoli; promesas de proyectos que quedan siempre más cerca a medio empezar que a medio terminar; una Bogotá bien de la segunda mitad del siglo XIX o del XXI, el lector decide. Por destacar está, por ejemplo, el texto de Bernardo Torrente en el cual encontramos una Bogotá urbanísticamente distinta pero con arquetipos sociales muy similares a los de nuestro tiempo al mismo tiempo.

Es eso. Ciudad de Viceversas; hoy con más de ocho millones de habitantes, produciendo más de 6.000 toneladas de basuras mal recogidas al día. Ciudad difícil, ciudad de caños y parques. Atractiva por el encanto de sus humillantes aguaceros en los que, si uno tiene suerte, el amor lo encuentra en sus peores fachas. Todo esto acompañado de una preciosa selección de ilustraciones que ablandan el gesto (el corazón) y trasladan a cada lector tanto a sus paisajes personales como a los evocados por estas historias que, hasta ahora, muy pocos han conocido.

Para no aburrir con tanto relato, retomo la invitación de dejarse sorprender por la editorial, la cual tiene en su haber tres colecciones y cuatro publicaciones que no pueden pasar desapercibidas.

Baudelaire. De la bohemia a la modernidad, es una recopilación de ensayos sobre ese dandy que intentó ser periodista, poeta, a ratos ensayista y otros tantos oficios. Si Baudelaire hubiese nacido en nuestra tierra habría sido, lo que en el texto de Januario Salgar llama, un chino, o sea, un habitante de calle.

También está en su catálogo Sobre el uso de la categoría de la violencia en el análisis y explicación de los procesos estéticos colombianos; el título habla por sí solo y se trata del ensayo del profesor Iván Padilla Chasing. El primero que inauguró la colección Relecturas, Museo de cuadros de costumbres: viajes, resulta ser un juego delicioso para programarse y descubrir con otros ojos algunos puntos el país que allí se narran. Luego de haber leído el libro no me provocó otra cosa que empacar morrales, visitar los parajes que allí se relatan; descubrirlos o volver a ellos según corresponda; recortar algunas de esas preciosas postales que los ilustran; escribir una dedicatoria y enviarlas por correo a quienes me quieren o guardarlas como la página de mi diario.

Para finalizar esta invitación, quiero resaltar el trabajo de Filomena Edita en el cual intervienen manos talentosas que con estricto criterio y esmerado esfuerzo se niegan a que olvidemos el pasado. Filomena nos anima a que lo reconozcamos en nuestro presente y aprendamos a escuchar sus ecos en nuestro futuro.

Una editorial a la que todos debemos acudir, no solo para darle la oportunidad que todas las iniciativas emergentes merecen, sino también por la llamativa propuesta gráfica con la que empaquetan sus interesantes contenidos. Eso sí, con la intención de que los libros lleguen, como debe ser, a más lectores. Una labor que enriquece la manera en que nos contamos la historia de nuestro país, siendo el enfoque de Filomena Edita atractivo y diferente; porque Filomena busca editar lo que otros.