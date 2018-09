“Pero algo hizo usted”

•Sobre el Blog

Fabián Romero Garzón ha pasado por varios medios radiales, hoy en La W Radio es el periodista encargado de las historias que día a día pasan en las calles de Bogotá y de conectar a los oyentes con las regiones del país. Esto no es óbice para que esté enterado de toda la coyuntura nacional e internacional, no vive indignado pero no le come cuento a nadie para hacerle críticas constructivas en el momento que sea