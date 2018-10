¿Por qué Iván Duque le dice no al posconflicto?

El gobierno de Iván Duque ha dado muestras de querer eliminar de toda la narrativa gubernamental la palabra ‘posconflicto’. El mandatario no la usó en su discurso de posesión, el pasado 7 de agosto, ni en su primera intervención en Nueva York ante la Asamblea General de Naciones Unidas. El presidente evita utilizar, en sus constantes apariciones públicas, la expresión bandera de lo que fue el segundo mandato de Juan Manuel Santos.

Y esto sí que divide, pues el presidente bien podría seguir hablando de estos temas si se entiende el acuerdo de paz con las Farc como una “superación parcial” del conflicto armado, bajo la lectura del posconflicto como el “período de tiempo que sigue a la superación total o parcial de los conflictos armados” (ROSARIO, UNIVERSIDAD DEL, s.f.); o bien podría borrarla de tajo al acoger conceptos como el del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia, que considera sinsentido la expresión ‘leit motiv’ de este artículo y que se muestra más partidario al uso de ‘posacuerdo’.

"Para nosotros el término posconflicto no tiene sentido, preferimos el posacuerdo, que es una fase posterior a la firma del acuerdo en donde dimos los primeros pasos de la implementación y hubo buenas noticias, por ejemplo, todo el trabajo de concentración de las Farc, el desarme y la transición de este grupo armado en un partido político, pero hubo también la creación de un grupo que se llama disidencia, que ahora tiene más guerrilleros y forma parte del conflicto armado no internacional. Para nosotros tiene mucho más sentido hablar de una fase de posacuerdo durante la cual hace falta construir la paz", (Harnisch, 2018)

Pese a la omisión discursiva de Duque, el ‘posconflicto’ aún no es suprimido del todo de las entidades de la rama ejecutiva encargadas del cumplimiento de los acuerdos suscritos con las Farc. De hecho, la Alta Consejería para el Posconflicto aún existe jurídicamente, según consta en el decreto de nombramiento de su nueva cabeza: Emilio José Archila. Pero ante el país y la opinión pública Archila no suena a Rafael Pardo; Duque le ha dado un matiz distinto al popularizarlo en el rol de alto Consejero para la Estabilización.

La misma transformación sufrirá, según fuentes allegadas al gobierno, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz -OACP-, a la que por lo pronto le han agregado un nuevo apellido: O.A.C para la Paz, Legalidad y Convivencia (OACP, 2018), acorde con el eslogan presidencial. Pero en pocos meses le llamarían, a secas, Alta Consejería para la Legalidad. Así lo dejó entrever Duque durante el acto de posesión del comisionado Miguel Ceballos, al que le encargó la tarea “de ejercer una Consejería que debe ser la de la legalidad, que nos permita la desmovilización, el desarme y la reinserción sobre la base de la legalidad, que es la forma como se cimienta una paz verdadera" (DUQUE, 2018).

Esa advertencia de “paz verdadera” que menciona el jefe de estado, más la eliminación paulatina del ‘posconflicto’, tiene preocupados a sectores que le apostaron durante el mandato de Juan Manuel Santos a la negociación con las Farc y a la implementación de una justicia transicional especial. Cuando habla de “paz verdadera”, ¿quiere decir que la que impulsó el anterior gobierno fue ‘falsa’? Hay quienes temen que, con el cambio de discurso, los acuerdos con la exguerrilla de repente queden en una trituradora de papel, aunque el presidente haya prometido no hacerlos trizas.

Al respecto el subdirector de la ONG Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, advierte que “el nuevo gobierno pretende que las palabras ‘paz’ y ‘posconflicto’ se acaben. Que no vuelvan a aparecer en ningún documento. Y me preocupa mucho el horizonte de esas dos instituciones con un gobierno que quiera eliminar esas palabras. Pareciera que en realidad no tienen un horizonte con respecto a la paz” (ÁVILA, 2018).