César Pardo, quien hace poco anunció que no hará parte del Consejo Nacional del Nuevo Liberalismo, se refirió a las duras acusaciones que le hizo el exsenador Juan Manuel Galán, en las que lo tildó de “traidor”.”Lo que quiero decirle a Juan Manuel es que tengamos un poco de cordura y de clama, y que no tergiversemos lo que ha sucedido en este proceso”, señaló.Por otro lado, aclaró que no están inmersos en una controversia y también le pidió a Galán que recapacite “ya que esa no es una forma de actuar y de hacer política”.

En cuanto a las críticas a la designación del director y del representante legal del partido, resaltó que lo mejor sería que dieran un paso al costado.”Que declinen sus nombramientos y que el consejo nacional asuma las funciones de la dirección y sea integrado por algunos de los tutelantes, cumpliendo con los estatutos”, dijo.