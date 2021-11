El próximo proyecto del cineasta estadounidense Scott Steindorff se filmará en Colombia

El escritor y productor de cine estadounidense Scott Steindorff habló en La W sobre su próximo proyecto audiovisual. Se trata de la adaptación de “Cassidy: The True Story of an American Outlaw” para una serie de televisión.

Su nueva producción estará centrada en contar la historia de Butch Cassidy y Sundance Kid, unos conocidos criminales del siglo XX. Desde Stone Village se planea financiarlo a través de fuentes lationamericanas para canales de cable y plataformas de streaming.

Justamente allí es donde Colombia cobra relevancia, pues en los planes de Scott Steindorff está filmar la historia en Colombia. En la conversación aseguró que están en las primeras fases de acercamientos para hacerlo realidad.

“Apenas estamos comenzando las charlas, pero yo quiero hacer la historia real y que se desarrolle en América Latina”, aseguró Scott Steindorff.

En la misma conversación contó que por ahora no se han realizado diálogos con el Gobierno de Colombia o Estados Unidos, pero espera que la grabación en Colombia se convierta en una realidad para narrar su historia.

Se sabe que su producción se basará en el seguimiento de la vida de Butch y Sundance desde Estados Unidos hasta llegar a América Latina y terminar en Bolivia. Scott Steindorff aseguró que “no se trata de yuna historia occidental estadounidense, sino una latinoamericana” y por eso debe ser contada.

El cineasta estadounidense es conocido por sus adaptaciones de bestsellers a series y películas. Una de las más recordadas es “El amor en los tiempos del cólera”, que se produjo en el 2007en Colombia.

En el encabezado escuche la entrevista completa con Scott Steindorff, escritor y productor de cine y televisión estadounidense.