No me arrepiento, era lo correcto: Alejandro Gaviria sobre asistencia a cónclave

Colombia

En diálogo con La W, el exrector de Los Andes y precandidato presidencial, Alejandro Gaviria, habló de su distanciamiento con el expresidente César Gaviria luego de aceptar la invitación al cónclave de centro-izquierda. Al respecto, aseguró que no se arrepiente de su decisión a pesar de las graves repercusiones. “No me arrepiento, no haber ido cuando yo consideraba, y como sigo considerando hoy en día que esa era la decisión correcta, era mi responsabilidad. Lo que estaba haciendo era lo que había dicho desde el comienzo. No hacerlo en ese momento era básicamente perder mi autonomía y demostrar una falta de carácter y yo creo que eso hubiera afectado gravemente mi candidatura presidencial”, dijo. También cuestionó fuertemente que las juventudes liberales ya no le quieran entregar más de un millón de firmas recogidas, aunque aclaró que de forma independiente ha logrado 580.000 más un colchón de 100.000, aproximadamente.

“Una persona que quiso firmar hace parte de su participación política, si alguien dice ahora que esas firmas no las voy a entregar es de alguna manera traicionar la confianza de esa persona, yo creo que eso no está bien”, señaló. y negó que su permanencia en el Partido Liberal estuviera condicionada a ser el jefe de la colectividad, en reemplazo de César Gaviria.