En el Partido Liberal no se habla con la verdad y de frente al país: Horacio Serpa

En diálogo con La W, el senador Horacio José Serpa lamentó la situación de su partido por el rompimiento de las relaciones con el precandidato presidencial Alejandra Gaviria. A propósito, cuestionó que las directivas se molestaran porque el exministro de Salud aceptara conversar con la Coalición de la Esperanza.

“El doctor Alejandro Gaviria es un señor con excelentes calidades humanas, siento que está sintonizado con los jóvenes del país, es un gran académico y encarna el pensamiento liberal”, destacó.

También dijo que el partido se debe renovar porque se convirtió en una colectividad “de pura mecánica, que no genera emociones”, donde “las decisiones se toman en un grupo muy pequeño, no se socializan, no se habla con la verdad y de frente al país”.

“Un director de un partido no puede molestarte porque uno hace un llamado a la renovación, el presidente le ha servido mucho al país, jugó un papel importantísimo, pero la sociedad pide nuevas caras, nuevas ideas y yo creo que ese debate hay que darlo”, señaló.

Le puede interesar:

Director de juventudes liberales llama “descarado y vago” a Alejandro Gaviria

En la Coalición de la Esperanza esperamos a todo el pueblo liberal: Cristo

Liberales hablan sobre la ruptura de la relación entre César y Alejandro Gaviria

Sin embargo, pese a los cuestionamientos, anunció que se inscribirá al Congreso de la República porque “es y seguirá siendo liberal”.

Finalmente, señaló que “el mejor camino sería la libertad y que cada candidato al Congreso y cada militante busque la forma de apoyar a quien mejor los represente”.