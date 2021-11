“Bogotá merece respeto”: Claudia López acusa al petrismo de torpedear el POT

Bogotá

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, pidió en diálogo con W Radio, que se pueda avanzar en la discusión del Plan de Ordenamiento Territorial, que lleva más de dos semanas de discusión en el Concejo de la ciudad, a la espera de ser votado, para su aprobación. Sin embargo, dice la mandataria debido a recusaciones y chantajes por parte de algunos concejales, no se ha podido dar inicio a la sesión para definir este proyecto.

“Una minoría, fundamentalmente la bancada petrista, compuesta por cuatro concejales de la Colombia Humana y el concejal Carlos Carillo, han estado saboteando este proceso, el concejal Carrillo saboteo presentando una recusación infundada contra otro concejal, pero tocaba darle tramite, en papelería de la Colombia Humana un supuesto ciudadano preocupado recusó a los 45 concejales, otra vez un cúmulo de días votando eso, no puede ser que ni hacen ni dejan hacer”.

También fue enfática en decir, quienes están detrás del supuesto complot para no dejar que avance la discusión y la votación de este POT. “Gustavo Petro en su momento también propuso sacar el POT, no pudo, se lo negó el Concejo y cometió la arbitrariedad de pretender sacar por decreto el texto que le habían negado, eso sí es autoritarismo, yo si llamo a la sensatez, Bogotá merece respeto, la gente paga impuestos y salarios para que tomemos decisiones, no para que hagan saboteos, decidan en democracia sino están de acuerdo con un artículo vótenlo en contra”.

Cabe señalar que al Concejo le quedan menos de 16 días para tramitar el Plan de Ordenamiento territorial, con el que Bogotá no cuenta hace más de 15 años, de no hacerlo, la alcaldesa podría expedirlo vía decreto. “Lo mejor es que lo vote el concejo, eso es una buena opción, los concejales en su inmensa mayoría lo han estudiado, hemos hecho trabajos de concertación con la comunidad, con organizaciones ambientales y con los gremios, ¿por qué no darnos esa oportunidad de sacar esa decisión con una votación libre?,”, puntualizó la alcaldesa