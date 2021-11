Inadmiten demanda del Distrito de Cartagena contra KMA por corredor portuario

El Juzgado Octavo Administrativo de Cartagena inadmitió una demandad con la que el Distrito buscaba impedir la suscripción de un contrato con la firma KMA, a la cual le fue adjudicada, en diciembre de 2019, la concesión para el corredor portuario y la quinta avenida de Manga, que contempla la instalación de seis peajes internos por 30 años.



Según el Juzgado, el Distrito no cumplió con el requisito de hacer una reclamación a la firma KMA antes de presentar la demanda, “por lo que se procederá a su inadmisión y se ordenará a la parte accionante a que subsane dicha falencia”, señala la decisión.



El Distrito presentó la demandad alegando que el contrato que le fue adjudicado a KMA en 2019 vulnera los derechos colectivos a la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público y el interés general.

“El pago de peajes ya existente es rechazado por la ciudadanía y es de conocimiento nacional que la población cartagenera se ha manifestado en el sentido de no estar dispuesta a seguir pagando peajes, y la voluntad del pueblo está por encima de los intereses particulares”, expuso el Distrito para justificar su negativa a suscribir el contrato con KMA.

El alcalde William Dau señaló que esta inadmisión se dio por una falla en la presentación de la demanda, pero que una vez subsanada volverán a presentar el recurso. "Eso es simplemente una formalidad que es subsanable, que se olvidó hacer un trámite, entonces, no es rechazado por nada de fondo sino por un simple trámite que una vez se subsane pueda ser admitido", dijo.



Esta acción es distinta al análisis que espera la Alcaldía de Cartagena de parte de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, en la que esa entidad le recomendará cómo actuar ante la concesión que aún no ha sido firmada porque el alcalde Dau se ha opuesto a esta porque establece la instalación de más peajes internos. Ese concepto de la Agencia, que ya había sido emitido, pero que quedó son efectos, aún no se conoce.