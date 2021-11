Si la meta es que en Bogotá no haya un solo robo, es imposible: Claudia López

Bogotá

En diálogo con La W, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, respondió a los casos de inseguridad que se han registrado en la ciudad en las últimas semanas, en donde algunas personas han sido atacadas con ácido para ser hurtadas, motoladrones con armas de fuego llevándose vehículos, entre otros casos. Sin embargo, aseguró, los índices de delitos vienen bajando.

Por eso agregó López que “si la meta que nos vamos a poner es que en Bogotá no haya un solo robo, en una ciudad de ocho millones de habitantes, pues eso es imposible, desafortunadamente vamos a tener casos, pero el tema no es si hay casos, es si de los casos más violentos, bajan o no. Necesitamos que bajen, es que venían disparados, de abril a junio los casos de homicidios, hurto violento y bandas crimínales y vandalismo fue brutal.”

“Ninguna ciudad en el mundo va tener cero casos, lo que necesitamos es que haya menos casos y que no haya casos violentos que no atenten contra la vida por robarte una cosa. Fue un año muy difícil, la inseguridad se subió, pero con la inversión social y la generación de empleo. Si todo el esfuerzo de nuestra Policía que arriesga su vida en capturar ladrones, termina en que los jueces los dejan libres, pues así no hay manera de que algo funcione.”

“Esta es una era en la que todo se ve, antes los casos pasaban, pero no tenían videos virales, hoy si, y así va ser la vida y la tenemos que aceptar, así va ser la vida en el siglo XXI, el mundo en el que todo, un saludo o un atraco, todo se va ver en vivo y en directo y eso incrementa la percepción de inseguridad, todos sabíamos que había atracos y pasaban, pero no lo veíamos en vivo y en directo. Tenemos que seguir trabajando para que los delitos sigan bajando.”

Por último, López señaló que “mientras tengamos altos índices de desempleo y pobreza, tendremos problemas de inseguridad. En agosto pusimos todos los recursos disponibles, la mayor inversión en Bogotá para empleo, tenemos programas de jóvenes ‘parceros’, los queremos trabajando y estudiando, dimos renta básica a más de 800 mil familias, que cayeron en pobreza, invertir en bajar la pobreza y subir el empleo, es la mejor inversión para mejorar la seguridad”.