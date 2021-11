La nueva licitación del Runt ya está en pliegos definitivos: Mintransporte

En entrevista con W Radio, el Ministerio de Transporte se refirió a la situación en la que se encuentra el proceso de elección para conocer el nuevo operador del Registro Único Nacional de Transporte, Runt, el cual durante este año ha registrado diferentes inconvenientes.

De esta manera, se debe recordar que para el pasado 29 de octubre el Ministerio de Transporte adoptó una decisión que evitó que el Runt dejará de funcionar, teniendo en cuenta que su contrato de operación finalizaba para el 31 de ese mismo mes.

La decisión que se acogió desde la cartera fue aprobar la prórroga del contrato con la Concesión Runt S.A. que lleva operando el sistema en los últimos 13 años, esto debido a que en el proceso que se había iniciado para hacer la elección de un nuevo operador se registró la filtración de documentos, situación que fue denunciada por el mismo Mintransporte para marzo, en dichos documentos se expuso la estructuración de ese nuevo contrato lo que desde luego no brindaba una total transparencia al proceso y por ende se decidió aplazar los tiempos para elegir el nuevo operador.

Frente a la extensión de dicho contrato, entró la Procuraduría y la Contraloría a indagar sobre los motivos que llevaron a que ese escenario se registrará teniendo en cuenta la millonaria inversión que se hizo para lograr esa prórroga, esta es una de las situaciones que aún la cartera de transporte se encuentra respondiendo.

Seguido a esto, al indagarse a la titular de la cartera, Ángela María Orozco, sobre el blindaje que hay en el proceso de elección del nuevo contratista para que en esta ocasión no ocurra lo mismo que sucedió hace más de una década cuando la empresa que se ganó la concesión decidió luego venderla y entregarla a otra compañía, dijo “lo que no prohíbe la ley, eso sí lo puedo decir con certeza es que alguien venda las acciones de su empresa eso pasa en cualquier proyecto, eso pasa bajo la legislación colombiana, eso estoy segura no es una restricción, lo que sí es cierto es que las condiciones, las características y la experiencia de quien tiene la operación, tiene que garantizar que continúa con la operación”.

Finalmente, la ministra Orozco, aseguró que la nueva licitación ya está en la parte final de su proceso luego de reestructurarse y que hay varios oferentes interesados en quedarse con la misma, allí agregó “yo lo que puedo decir es que nosotros hemos trabajado fuertemente y a pesar de múltiples complejidades que hemos tenido para sacar una nueva licitación que ya está en pliegos definitivos, que tiene muchos interesados, más de 28 oferentes que ha participado en las audiencias, en la socializaciones y hemos recibido múltiples comentarios. Luego para nosotros como Ministerio de Transporte era garantizar una nueva licitación pluralista, transparente”.