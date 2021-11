Christian Guzmán Napurí, el abogado peruano que habría sido plagiado por Jennifer Arias

La polémica por las acusaciones de plagio en la tesis de la presidenta de la Cámara de Representantes en Colombia, Jennifer Arias, continúa. Esta vez se supo el nombre de un profesional al que supuestamente le copió parte de su trabajo.

Se trata de un abogado peruano llamado Christian Guzmán Napurí. Tiene un máster en Derecho con mención en Derecho Constitucional y aseguró que por los medios se enteró que uno de los textos que aparentemente Arias plagió era suyo.

Justamente habló en La W tras conocer el comunicado de la Universidad Externado y lo que podría pasar con el trabajo de la congresista colombiana.

“No he podido acceder al texto completo porque entiendo que la Universidad Externado no lo ha compartido. Se trata de 11 páginas y creo que esta tesis tiene mayor cantidad de páginas y no se qué cantidad de textos podría haber”, indicó Guzmán.

También aseguró que posiblemente la universidad no contaba con las plataformas requeridas para investigar si el trabajo tenía plagio. “Por la fecha en la que se sustentó, en el 2016, creo que la universidad no tenía el programa para evaluar las citas de plagio, lo que debería pasar es que se retire”, aseguró el abogado peruano.

Finalmente envió un mensaje sobre las implicaciones que tienen ese tipo de actuaciones, más cuando son de un funcionario público. “Es una situación seria y hay varios bienes jurídicos que son dañados, hay que estar cada vez más atentos”, dijo.

En el encabezado escuche la entrevista completa con Christian Guzmán Napurí, el abogado peruano al que supuestamente plagiaron.