Es el momento que las Farc salga de la lista negra de grupos terroristas: Bernard Aronson

A propósito del cumplimiento de los 5 años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc, un nuevo avance se reportó desde Estados Unidos. En el Congreso de ese país pidieron que el grupo debería salir de la lista negra de terrorista.

Bernard Aronson, exsubsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental y enviado especial de los EE.UU. para el proceso de paz colombiano, habló en La W sobre los alcances que tendría la decisión y los beneficios para el cumplimiento de lo pactado en el acuerdo.

Según Aronson, es ideal que las Farc salgan de la lista tras los avances que han mostrado en los últimos años. “Se acabó la guerra, las Farc se desmovilizaron. No quiere decir que no haya violencia, pero la guerra se acabó y demuestra un compromiso de EE.UU. al proceso de paz”, indicó.

En el mismo sentido aseguró que hay unos criterios que el antiguo grupo armado está cumpliendo. “Se graduaron del pasado, dieron un paso”, dijo el enviado especial de los EE.UU. para el proceso de paz colombiano a propósito de no seguir catalogándolo como “terrorista”.

También aseguró que dicha actuación sería un compromiso para que Estados Unidos siga colaborando en otro tipo de procesos como el desminado humanitario, en el que las Farc debería continuar con una participación activa.

Sobre las actuaciones de las disidencias de las Farc y otros grupos, indicó que no es asunto de su país. “Es asunto del Estado colombiano, ellos no hacen parte del proceso de paz y muchos antes del acuerdo ya no hacían parte del acuerdo”, indicó sobre esos grupos.

Sobre personalidades como Rodrigo Londoño o Pablo Catatumbo, aseguró que no se podría evaluar los procesos, ya que salir de la lista negra de terroristas sería una opción evaluada en grupo, no por individuos.

Fue el diario Wall Street Journal quien aseguró que el Gobierno de Estados Unidos estaría dispuesto a sacar a las Farc de la lista de organizaciones terroristas. Sin embargo, Philip Goldberg, el embajador de Estados Unidos en Colombia, pidió prudencia hasta obtener mayor información.