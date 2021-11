El cuarto pico es evitable con la vacunación masiva: Minsalud

En diálogo con la W Radio el ministro de Salud, Fernando Ruiz, reiteró la dosis adicional de la vacuna contra el covid-19 es fundamental para evitar el contagio y una alta mortalidad ante un eventual cuarto pico, “el cuarto pico se ha pospuesto gracias a la vacunación; sin embargo, es necesario aumentar las coberturas especialmente en los grupos de riesgo”.

El ministro Ruíz explicó que la dosis de refuerzo se realizará 6 meses después de la segunda dosis o de la única dosis de Janssen. “Para la población entre 18 y 49 años, hemos abierto la vacunación de refuerzo para la cual estaremos avanzando en refuerzo cada 6 meses, dependiendo del momento en el que se realizó la vacunación”.

En el Plan Nacional de Vacunación el primer grupo vacunado fue el de la Etapa 1, que correspondió a talento humano en salud como internistas, vacunadores y técnicos de las entidades territoriales; y la población de la Etapa 2. Para estos grupos ya se cumplieron los 6 meses desde la última dosis por ellos el refuerzo se realizará a ellos.

¿Qué pasa con los vacunados en el exterior?

Las personas que se vacunaron en el exterior deben acercarse a su IPS para que reporten que recibieron su esquema de vacunación fuera del país, estos datos serán cargados en Mi Vacuna y posteriormente, según la etapa de vacunación podrán acceder a su dosis de refuerzo. “No hay que volver a salir del país, pero es importante acercarse a la IPS para poder realizar la contabilización de las vacunas, porque no las tenemos contadas en este momento”

¿Cuarto pico?

Ruíz aseguró que el gobierno nacional tiene la expectativa de lograr un 70 % de la población vacunada con dos dosis a finales de diciembre, frente a esto hizo un llamado a las cerca de 4 millones de personas que han retrasado la aplicación de su segunda dosis a que acudan a un punto de vacunación y se pongan al día. “Nosotros tenemos que superar ese 70 % y llegar por encima del 80 % muy rápidamente, la experiencia de otros países como Israel, España y Portugal, nos muestra que si tenemos una protección de vacunas cercana al 90 % podríamos, incluso, evitar el cuarto pico”

El jefe de la cartera de Salud explicó que los picos no se dan de manera progresiva, sino como una especie de disparo, “por esa razón creemos que todavía a nivel nacional no hemos tenido ese disparo, pero estamos en un riesgo, los días van pasando y cada día cuenta si no nos vacunamos. El llamado es a vacunarnos extensa y masivamente”.