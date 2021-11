Sede de la Defensa Civil de Ciénaga se está cayendo a pedazos

Ciénaga

La edil de la Comuna San Juan del Córdoba en el municipio de Ciénaga, Rocío García Polo, se refirió al incumplimiento de la Alcaldía en entregar o mejorar las condiciones del sitio donde funcionaba la Defensa Civil, el cual se encuentra deteriorado.

Según lo manifestado por los moradores de este sector, el lugar desde hace tiempo está abandonado a su suerte lo cual preocupa en gran medida a la población. Ante esta situación solicitan que este inmueble sea entregado a los ediles del nororiente de Ciénaga.

“El alcalde se comprometió con nuestra comuna, tengo actas firmadas por ellos donde se comprometían a darle solución a la sede de la Defensa Civil; hemos venido luchando para que se entreguen esas instalaciones y hasta el sol de hoy no han hecho nada. No entiendo el motivo por el cual habiendo tantas instalaciones que se pueden adecuar no lo han hecho”, manifestó la edil Rocío García Polo.

Los habitantes aseguran que las instalaciones actualmente son utilizadas por delincuentes, además de ser una cueva de roedores que solo trae enfermedades a los vecinos que habitan en este lugar.

Los vecinos aseguran que el alcalde Luis Tete Samper tiene conocimiento de esta situación, pero hasta la fecha no ha tomado las acciones pertinentes.