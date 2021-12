Resolución de Minambiente facilitaría proyectos mineros en reservas forestales

A pesar de todos los anuncios y premios que recibió el presidente Iván Duque por su lucha en la protección del medio ambiente y a pesar de la presencia de Colombia en Glasgow 2020, la W Radio conoció un borrador de resolución del Ministerio de Ambiente donde el ministro Carlos Correa busca reglamentar la sustracción en las reservas forestales, es decir permitir cambiar el suelo de las zonas de reserva forestal para el desarrollo de proyectos mineros, energéticos y de infraestructura. Lo que llama la atención es que en este documento no se habla de la protección del medio ambiente pero sí se menciona la flexibilización de trámites.

El documento fue publicado el 24 de noviembre y solo permitió comentarios hasta el 29 de noviembre, cuando normalmente para este tipo de trámites se dan de 15 a 20 días para consulta y comentarios.

En diálogo con la W Radio, Sandra Vilardy, profesora de la Universidad de Los Andes y directora de ´Parques Como Vamos´ reiteró la preocupación del sector ambiental frente a esta resolución “es muy extraño encontrar una resolución de este tipo que flexibiliza la sustracción cuando la principal prioridad en el mundo es aumentar la fijación del carbono que se logra con los bosques y las zonas de reserva”

Para Vilardy esta resolución parece de los años 80 y llama la atención que en el cuerpo del documento en ningún momento se menciona el tema del cambio climático y la importancia de regular del ciclo del agua y generar la fijación del carbono “realmente este documento va en contravía de lo que está hablando el gobierno nacional por fuera del país”

Para la experta, esta resolución no ayudaría a reducir la deforestación en Colombia porque por el contrario lo que hace exigirle a las Corporaciones Autónomas Regionales tramitar con agilidad estos procesos, además los mecanismo de compensación no son claros y quedan muy limitados “el documento no tiene en cuenta el tema del cambio climático, puede aumentar la deforestación de las zonas que mejor conservadas están en Colombia por fuera de los Parques Nacionales Naturales, y aunque el país tiene una buena cantidad de bosques necesitamos seguir aumentando la capacidad boscosa”.

Frente a esta grave denuncia, el Ministerio de Ambiente aseguró que el documento si tiene en cuenta el tema ambiental, específicamente en el parágrafo 5, del artículo 4 donde se explica que este proceso se va permitir “siempre y cuando no requiera el aprovechamiento forestal, ni la remoción de cobertura boscosa, ni genere la fragmentación o degradación de bosque”.

“El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible tiene como prioridad la protección de los ecosistemas marinos y terrestres. De hecho, este Gobierno se ha planteado proteger el 30% de los mismos al año 2022, ocho años antes de lo que propone la iniciativa global 30x30.”