Gabriel Stiven Borrero, el estudiante que sacó el mejor Icfes del departamento del Huila

Gabriel Stiven Borrero Silva, estudiante de institucional educativa municipal en Pitalito, Huila, sacó en el Icfes 494 de 500 puntos.

Borrero manifestó en La W que “empecé estudiando más o menos desde enero de este año, me preparé virtualmente desde el 2020 y me puse las pilas estudiando todos los días desde enero”.

Contó que “hasta el momento, soy el primer puesto del departamento del Huila, a nivel nacional de estudiantes que están en grado 11. no se ha sabido hasta el momento de un puntaje más alto, pero hay una caleña que sacó 500 puntos”.

Gabriel indicó que “en este momento no estoy becado, las universidades me escriben, pero no tengo la forma de pagar. Nosotros vivimos en la zona rural del municipio de Pitalito, y no soy totalmente beneficiario en la beca excelencia”.

Explicó que “mi papá ya terminó su labor como docente, él actualmente vende cuadros y pinturas; y mi madre es ama de casa. Los dos me apoyaron en toda la preparación del Icfes”.

Además, Borrero expresó que “la Universidad de los Andes me llamó y me ofreció una beca, sin embargo, la carrera que quiero estudiar que es física, solo la hay en los Andes y en la Nacional. Los Andes me ofreció el 95 % de la matrícula”.