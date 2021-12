“Es un monstruo”: habló tercera víctima de agresión por parte Antonio Figueredo

Bucaramanga

Una mujer de 43 años de edad, quien pidió no dar su nombre y que no hace parte del gremio de la salud, denunció en La W ser otra víctima más de Antonio Figueredo, el doctor que fue apartado de su cargo en la Fundación Cardiovascular de Colombia, en Bucaramanga, tras ser denunciado por maltrato físico y emocional.

La tercera víctima tuvo una relación de aproximadamente 16 meses desde el 2015, luego de terminar el noviazgo con Erika Plata, otra médica, que denunció que fue golpeada por Figueredo.

Durante ese tiempo, el médico reconocido habría hecho lo mismo que han denunciado las otras dos mujeres. Al parecer, la golpeada, la tiraba al piso, incluso, tiene un diente roto a causa de sus agresiones.

La mujer dijo que nunca denunció porque el doctor la amenazaba con meterse con sus hijos y con publicar fotos íntimas.

Para ella, este personaje es un “monstruo” que maneja el mismo modus operandi con mujeres jóvenes.

“Es un hombre que está acostumbrado a maltratar a las mujeres física y verbalmente, era lo peor, en dos ocasiones, una de la más terribles, me llamó a su apartamento, yo fui, me cogió del cabello, me entró, es el modus operandi de él, cogerlas a patadas, tiende a decirles, putas, vagabundas, perras, lo que sea, yo estaba recién separada, no tenía trabajo, no pude hacer nada, todo sale a la luz, me amenazaba, me decía que sabía dónde estudiaban mis hijos y les podía hacer algo, no hice nada, me alejé de ese monstruo, como lo dicen las otras víctimas, coge mujeres jóvenes, de hecho, tengo un diente fracturado por él, es interno, y fue gracias a él, eso no tiene que seguir pasando”.

Además, el médico Figueredo le habría contado a la mujer del maltrato al que fue sometida Erika Plata, pero, ella nunca pensó que iba ser otra víctima de él.

“Acababa de terminar con ella, me dijo, estuve en Bogotá, le di en la jeta a esa perra y me devolví, yo le dije, ¿a qué fuiste, y me contó, yo pensaba que como era una mujer de dos hijos, conmigo no iba a pasar, no sabía que era el modus operandi.