Aquí hubo una extralimitación de la Corte; es injusto: Ángela Robledo sobre fallo de su curul

La Corte Constitucional dio a conocer la sentencia en la que niega el amparo de los derechos invocados por la exrepresentante de la Colombia Humana, Ángela María Robledo, por lo que queda por fuera del Congreso de la República.

Con la emisión de la sentencia, Robledo quedó notificada y, por lo tanto, debe retirarse de la curul. Frente a esta decisión, la exrepresentante dijo, en entrevista con La W, que se trata de una injusticia que le quita la curul y la voz en la Cámara más de 8 millones de personas que votaron por el proyecto de Colombia Humana en 2018.

“Mi primera expresión cuando salió la decisión es que yo la respeto, pero ya leyendo el fallo uno si encuentra que fue un fallo en disputa, hay una extralimitación de los cinco magistrados que yo incurrí en doble militancia”, aseguró.

Por otro lado, aseguró que solicitará la nulidad del fallo en los próximos días. “Más que mi caso, es defender el sentido y la naturaleza de esa curul que es un legado de la paz que se caracterizó en el estatuto de la oposición”.

Durante la entrevista, Robledo también especificó que continuará trabajando en el Sistema Nacional del Cuidado para que las mujeres tengan una vida digna. “Quizás vuelva a la academia a seguir aprendiendo”.

Por último, se refirió a la posibilidad de avanzar en su precandidatura presidencial por la Coalición Centro Esperanza. “A mí me invitaron a estudiar la precandidatura presidencial, pero un día para otro, decidieron que el Partido Verde debía apartarse. Yo no voy a ir a ninguna precandidatura y no hago parte de la Coalición Centro Esperanza. Seguiré muy pendiente de lo que pase con Francia Márquez.”