La periodista Yanelda Jaimes, quien cuenta con una trayectoria de más de 20 años informando a los colombianos desde importantes medios del país, regresa a la cadena básica de Caracol Radio como nuevo fichaje de Prisa Media Colombia.

Conocida como “La reina de la madrugada” en la franja de 4:00 a 6:00 de la mañana en Caracol Radio, donde trabajó durante 17 años antes de dar un paso hacia RCN Radio, Jaimes se ha destacado por el cubrimiento periodístico de importantes hechos que han marcado la historia reciente de Colombia como la Constituyente de 1991 y el proceso de paz con las FARC en San Vicente del Caguán.

El pasado mes de junio, Jaimes fue galardonada con la Orden al Mérito Álvaro Gómez Hurtado, entregada por el Concejo de Bogotá, por su liderazgo, trayectoria, vida y obra.

“Yo preguntaba muchas torpezas y Álvaro Gómez Hurtado me aterrizaba. Él me formó en la Constituyente del 91. Me he formado durante 30 años como periodista en la calle”, señaló la periodista al recibir el reconocimiento.