Mi mamá se quedó dormida y ya, la despedida de los justos: el emotivo relato de Patricia Ércole

Colombia

El pasado 13 de diciembre se conoció la noticia del fallecimiento de la reconocida actriz colombiana Raquel Ércole, quien ganó reconocimiento gracias a su actuación en varias producciones en los años 80, 90 y parte de este siglo.

En diálogo con Julio Sánchez Cristo para La W, Patricia Ércole, hija de la actriz que fue esposa de Lizardo Díaz, brindó algunos detalles sobre el fallecimiento de su madre.

“Estábamos pasando unos días en Palomino antes de viajar a donde mis hermanos, y mi mamá se quedó dormida. La despedida de los justos, sin dolor ni nada”, relató Patricia Ércole.

Así mismo, su hija relató que Raquel Ércole no tenía ninguna enfermedad que la aquejara: “Mi mamá fumaba y el neumólogo nos dijo que tocaba manejarlo con inhalador. Pero estaba perfecta, no se quejaba de nada, no le dolía nada (…) estaba perfecta, comía muy bien. Era una mujer muy sana”.

Además, Patricia Ércole contó que su madre no extrañaba las luces y las cámaras: “Teníamos una propuesta para grabar algo juntas en febrero, y ella me decía “déjamelo pensar, yo ya viví mucho, he pasado muchas cosas”. Ella extrañaba mucho a mi papá”.

Sobre la despedida de la actriz, Ércole contó: “Hay velación en el Cantón Norte a partir de las 3:00 de la tarde y el miércoles 15 de diciembre, a las 3:00 de la tarde, será la misa. La vamos a despedir con canciones, como a ella le hubiera gustado”.

Ércole, oriunda de Neiva, actuó entre otras telenovelas como ‘El ángel de piedra’, ‘¿Por qué mataron a Betty si era tan buena muchacha?’, ‘Mambo’ y ‘Pasiones secretas’. También fue considerada como una de las mejores y primeras actrices de la televisión nacional.