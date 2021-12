“Si Gustavo Petro no es elegido, no me posesiono”: Gustavo Bolívar

Colombia

En diálogo con Julio Sánchez Cristo para La W, la cabeza de lista al Senado por el Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, aseguró que el propósito de esa coalición es hacer la paz social y desarmar a los grupos armados que aún están vigentes.

Sin embargo, aclaró que, si Gustavo Petro no gana las elecciones presidenciales, no seguirá otros cuatro años en el Congreso de la República.

“No me posesiono y sube el siguiente renglón. Llevo cuatro años, no se imaginan las trasnochadas de primíparo que me pegué armando proyectos de ley, hice una reforma política, una reforma a la justicia, 66 proyectos y solo uno lo están discutiendo, ¿a qué voy?”, dijo.

También respondió a las críticas por la estructuración de la lista, como las provenientes de las madres de Soacha quienes dijeron que se sintieron usadas e ignoradas.

“Eso es verdad, eso es real, yo no participé en la escogencia de las personas que integran las listas. Somos un movimiento nuevo y no tuvimos tiempo de tener unas elecciones primarias. Es muy difícil orientar el orden de las listas y se han quedado personas valiosas por fuera”, señaló.