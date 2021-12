“Hay una química natural entre Lady Gaga y Tony Bennett”: directora del video “I Get A Kick Out Of You”

Lady Gaga y Tony Bennett alcanzaron una importante nominación en los premios Grammy 2022 luego de que su video de “I Get A Kick Out Of You” entrara en la categoría de “Mejor video musical”. Se trata de una canción que ha tenido otras versiones en voces de cantantes como Frank Sinatra.

En su más reciente interpretación arrasaron con su autenticidad. Justamente Jennifer Lebeau, directora del video de la nueva versión de “I Get A Kick Out Of You” habló en La W sobre su trabajo con los artistas.

“Estábamos muy afortunados de grabar y se sentía la química natural entre ellos dos porque se podía identificar la simplicidad que se necesitaba para la grabación”, aseguró Lebreau.

En la misma conversación aseguró que cuando Tony Bennett está con Lady Gaga es como si “volviera a a la vida”, pues se trató de una nueva versión en la que se recordó los inicios de Bennett como uno de los últimos grandes crooners de mediados del siglo XX.

Lebeau también se refirió sobre el hecho de que Lady Gaga, una de las máximas exponentes del pop de los últimos años, se le midiera a cantar jazz. “La música evoluciona, hay personas jóvenes que se interesan en ellas y siempre habrá espacio para el jazz. Lady Gaga ayuda a mantener vivo ese interés”, indicó.

En la nominación el video de “I Get A Kick Out Of You” compite con “Shot In The Dark” de AC/DC, “Freedom” de Jon Batiste, “Peaches” de Justin Bieber, “Happier Than Ever” de Billie Eilish, “Montero (Call Me By Your Name)” de Lil Nas X y “Good 4 U” de Olivia Rodrigo.

En el encabezado escuche la entrevista completa con Jennifer Lebeau, directora del video de la nueva versión “I Get A Kick Out Of You” de Lady Gaga y Tony Bennett.