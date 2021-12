En medio de denuncias, avanza proceso de revocatoria del alcalde Daniel Quintero

El pasado viernes la Registraduría avaló 133.248 firmas que presentó el comité que busca la revocatoria del alcalde de Medellín, Daniel Quintero.

Aún faltan algunos pasos para que se pueda convocar a elecciones en la capital de Antioquia, sin embargo, en entrevista con W radio, el vocero del comité promotor, Andrés Rodríguez, aseguró que todas las condiciones están dadas para revocar al mandatario local.

Rodríguez aseguró que “muchas personas que votaron por Daniel Quintero nos manifiestan hoy que se equivocaron y que están arrepentidos”. El vocero del comité negó que durante la recolección de las firmas, el GEA les hubiera ofrecido apoyo.

De otro lado, el representante a la cámara por el partido Verde, León Fredy Muñoz, atribuyó la cantidad de firmas a supuesto pago para participar en el proceso.

Según Muñoz, los promotores habrían pagado mil pesos por cada registro en las planillas, lo que explicaría la cantidad de firmas que, a su juicio, no corresponden con la popularidad de Quintero Calle. “Una firma no se le niega a nadie, sobre todo cuando despliegan un ejército en la calle. Una firma no dice mucho”, dijo Muñoz.

El alcalde Daniel Quintero tiene hasta el próximo viernes 31 de diciembre para impugnar el primer informe, de ahí la Registraduría tiene diez días para revisar y emitir un nuevo concepto. Si luego de este informe las cifras avaladas no son suficientes, el comité promotor tiene más plazo para recolectar firmas.

Así las cosas, y aunque el comité celebró el anuncio del pasado viernes, aún faltan varios trámites para confirmar o descartar la revocatoria de Daniel Quintero.